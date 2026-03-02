Ηράκλειο: Προτεραιότητα των κτηνοτρόφων ο διάλογος πριν από ενδεχόμενες κινητοποιήσεις

Σε τροχιά νέου διαλόγου με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μπαίνουν οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν ότι θα εξαντλήσουν κάθε περιθώριο συνεννόησης πριν προχωρήσουν σε δυναμικότερες κινητοποιήσεις.

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΑΣΗ, οι εκπρόσωποι του κλάδου συζήτησαν εκτενώς τα ανοιχτά ζητήματα που τους απασχολούν, καθώς και τις επαφές που είχαν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις τρεις συναντήσεις των Κτηνοτροφικών Συλλόγων με κυβερνητικά στελέχη τους προηγούμενους μήνες, με βασικό αντικείμενο τις νέες πληρωμές και την κατανομή των βοσκοτόπων, αλλά και μια σειρά από χρόνιες εκκρεμότητες του κλάδου.

Η διοίκηση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει τον θεσμικό διάλογο, επιδιώκοντας συγκεκριμένες λύσεις. Όπως επισημάνθηκε, εφόσον οι επαφές δεν αποδώσουν ουσιαστικά αποτελέσματα, τότε θα εξεταστούν πιο δυναμικές μορφές αντίδρασης.

Ήδη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cretalive.gr, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τον προγραμματισμό νέας συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τις επόμενες ημέρες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, ανέφερε ότι στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα χαμηλά επίπεδα τιμών παραγωγού στο γάλα, η ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τους δασικούς χάρτες.

Οι κτηνοτρόφοι επιμένουν ότι τα προβλήματα παραμένουν πολυεπίπεδα, με την αγωνία στον κλάδο να είναι έντονη, ενώ το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για τις εξελίξεις.

