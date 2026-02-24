Βόλος: Χειροπέδες σε κτηνοτρόφο που έβοσκε τα πρόβατά του - Παραβίασε τα μέτρα για την ευλογιά

Χειροπέδες σε έναν 51χρονο κτηνοτρόφο πέρασαν αστυνομικοί την Τρίτη (24/02) στον δήμο Ρήγα Φεραίου στη Μαγνησία, ο οποίος έβγαλε για βοσκή τα πρόβατά του.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από την αστυνομία στον δρόμο Ριζομύλου – Καναλίων και συνελήφθη γιατί παραβίασε τα μέτρα βιοασφάλειας, για την ευλογιά, σύμφωνα με το gegonota.news.

O κτηνοτρόφος κρατείται και θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο. Υποστηρίζει ότι δεν είχε χρήματα για να αγοράσει ζωοτροφές και έβγαλε τα πρόβατα να βοσκήσουν γιατί έπρεπε να τραφούν.

«Δεν εχω χρήματα, δεν εχω τίποτα , μόνο τα πρόβατα που θα πεθάνουν», είπε στους αστυνομικούς.

Διαβάστε επίσης