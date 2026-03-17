Σούδα: Οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του Πολωνού κατηγορούμενου για κατασκοπεία

Snapshot Στην κατοχή του 58χρονου Πολωνού κατηγορούμενου για κατασκοπεία στη Σούδα βρέθηκαν φωτογραφίες που αποκαλύφθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Οι φωτογραφίες απεικονίζουν αεροπλανοφόρο, πλοία υποστήριξης, αντιτορπιλικό και αεροσκάφη που βρέθηκαν στον ναύσταθμο της Σούδας και το παρακείμενο αεροδρόμιο.

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, που είχε καταπλεύσει στη Σούδα τον Φεβρουάριο.

Ο Πολωνός κρατείται μετά από απόφαση δικαστηρίου και οδηγήθηκε στη φυλακή τη Δευτέρα.

Στο φως τη δημοσιότητας έφερε ο τηλεοπτικό σταθμός του ΣΚΑΪ τα φωτογραφικά ευρήματα – ντοκουμέντα που βρέθηκαν στην κατοχή του Πολωνού που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα.

Πρόκειται για τις φυτογραφίες που εντοπίστηκαν αποθηκευμένες στο κινητό του 58χρονου Πολωνού ο οποίος πήρε χθες Δευτέρα το δρόμο για τη φυλακή μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Όπως θα δείτε, στις φωτογραφίες φαίνεται ένα αεροπλανοφόρο που είχε καταπλεύσει στον ναύσταθμο ενώ σε άλλες φωτογραφίες φαίνονται και κάποια πλοία υποστήριξης που είχαν επίσης καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σούδας, μεταξύ των οποίων και ένα αντιτορπιλικό.

Στις φωτογραφίες φαίνονται επίσης και αεροσκάφη που είχαν προσγειωθεί στο παρακείμενοι αεροδρόμιο, μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη καθώς επίσης και ιπτάμενα τάνκερ. Στις φωτογραφίες εμφανίζονται επίσης και αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται επίσης και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerarld Ford το οποίο είχε καταπλεύσει τον περασμένο Φεβρουάριο στον ναύσταθμο της Σούδας.

Δείτε ορισμένες από τις φωτογραφίες πυο αντοιποίστηκαν στο κινητό του 58χρονου Πολωνού:

Δείτε επίσης το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ:

