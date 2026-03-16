Κατασκοπεία στη Σούδα: Προφυλακιστέος ο 58χρονος Πολωνός – Αρνείται την κατηγορία της κατασκοπείας

Snapshot Ο 58χρονος Πολωνός αρνείται τις κατηγορίες κατασκοπείας και ισχυρίζεται ότι επισκέπτεται τα Χανιά για διακοπές και ηρεμία.

Φωτογραφίες από τη βάση της Σούδας βρέθηκαν στη συσκευή του, τις οποίες υποστηρίζει ότι έστελνε σε συγγενείς και φίλους.

Στο κινητό του εντοπίστηκαν εικόνες με πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και κινήσεις στη ναυτική βάση, ενώ κατασχέθηκαν και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Συνελήφθη στο τροχόσπιτο όπου διέμενε στο Μαράθι και αναφέρεται ότι φωτογράφιζε στρατιωτικές δραστηριότητες από το όχημα του.

Ο Πολωνός επισκεπτόταν την περιοχή συστηματικά τα τελευταία τρία χρόνια, διαμένοντας εκεί τον χειμώνα και αναχωρώντας την άνοιξη. Snapshot powered by AI

Ενώπιων του ανακριτή εμφανίστηκε σήμερα ο Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία στην αμερικανική βάση της Σούδας.

«Ο εντολέας μου αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως βρίσκεται στα Χανιά -τα οποία αγαπάει πολύ- και έρχεται τα τελευταία χρόνια για διακοπές» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος του 58χρονου Πολωνού, η οποία τόνισε ότι στην απολογία του δεν αρνήθηκε ότι είναι δικό του το φωτογραφικό υλικό που βρέθηκε, ωστόσο αυτό -όπως εξήγησε- δεν το έχει χρησιμοποιήσει δημόσια.

«Το έχει μοιραστεί με συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα σε ιδιωτικές συνομιλίες» είπε η κ. Βόλτση, συμπληρώνοντας ότι υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον για τις φωτογραφίες, καθώς γενικότερα τους άρεσε να φωτογραφίζουν αεροπλάνα, καθώς είναι κάτι «που δεν αντικρίζουν συχνά στη χώρα από την οποία κατάγονται» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος υπεράσπισής του.

Όσον αφορά τις φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του από την αεροπορική και τη ναυτική βάση της Σούδας, ισχυρίστηκε ότι το συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό το έχει μοιραστεί σε ιδιωτικές συνομιλίες με συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο κινητό τηλέφωνο του 58χρονου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών που απεικονίζουν:

πολεμικά πλοία

αεροσκάφη

κινήσεις στις εγκαταστάσεις της ναυτικής βάσης της Σούδας.

Παράλληλα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορητός υπολογιστής, USB και τάμπλετ.

Σύμφωνα με τις έρευνες, από το όχημα φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές δραστηριότητες. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι συχνά συνομιλούσε μαζί τους και τους έδειχνε φωτογραφίες που είχε τραβήξει, χωρίς ωστόσο να κινήσει υποψίες, καθώς η συμπεριφορά του θεωρούνταν φιλική και τουριστική.

Το χρονικό σύλληψης του Πολωνού

Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στο Μαράθι στο τροχόσπιτο που διέμενε.

Ο 58χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (12/3) στο τροχόσπιτο όπου διέμενε στο Μαράθι, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Παρασκευή(13/3). Υποστήριξε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ότι το υλικό που βρέθηκε στο κινητό του από την αεροπορική και τη ναυτική βάση της Σούδας, το έστελνε στην αδερφή του στην Πολωνία καθώς ο σύζυγος της είναι στρατιωτικός και «του αρέσουν» τέτοιες εγκαταστάσεις.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς πέρα από το κινητό του γίνονται έλεγχοι και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που βρέθηκαν στο βαν-τροχόσπιτο του 58χρονου.

Ο Πολωνός εδώ και τρία χρόνια ερχόταν με τον βαν του στην περιοχή που έχει θέα στον κόλπο της Σούδας.

Στάθμευε το βαν-τροχόσπιτο στο σημείο που φαίνεται στις φωτογραφίες και έμενε εκεί όλο τον χειμώνα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πολωνός αναχωρούσε από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου, για να επιστρέψει πάλι την επόμενη χρονιά.

Μάλιστα επισκεπτόταν το νησί παρέα με τον σκύλο του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο.

Με πληροφορίες από creta24.gr

Διαβάστε επίσης