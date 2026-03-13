Σούδα: Δίωξη για κατασκοπεία στον 58χρονο Πολωνό - Τη Δευτέρα η απολογία του

Snapshot Ο 58χρονος Πολωνός συνελήφθη στη Σούδα με κατηγορία κατασκοπείας και θα απολογηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στον Ανακριτή Χανίων.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι βρισκόταν στην περιοχή για τουριστικούς λόγους.

Στο κινητό του βρέθηκαν πολλές φωτογραφίες πλοίων και αεροπλάνων από τη Σούδα, ενώ είχε επισκεφθεί την περιοχή το 2024 και το 2025.

Το βαν του Πολωνού και το κινητό του τηλέφωνο βρίσκονται υπό αυστηρό έλεγχο και έρευνα από τις Αρχές. Snapshot powered by AI

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στον Ανακριτή Χανίων έλαβε ο Πολωνός υπήκοος που συνελήφθη στη Σούδα με την κατηγορία της κατασκοπείας. Ο 58χρονος, συνταξιούχος στρατιωτικός, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι βρισκόταν στην περιοχή μόνο για τουριστικούς λόγους.

Ο Πολωνός πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελέα το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Μαρτίου, όπου μετά από περίπου δύο ώρες και μισή ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον Ανακριτή Χανίων τη Δευτέρα. Η υπόθεση αφορά στην καταγγελία ότι φωτογράφιζε πλοία στο λιμάνι της Σούδας και απέστελλε το υλικό σε λογαριασμό στη χώρα του.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι βρισκόταν στην περιοχή για τουρισμό. Μαζί του βρισκόταν και ο σκύλος του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο όπου είχε σταθμεύσει το τροχόσπιτό του. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν την υπόθεση.

Είχε επισκεφθεί το Μαράθι το 2024 και το 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretaliveστο κινητό του Πολωνού βρέθηκαν πολλές φωτογραφίες με πλοία και αεροπλάνα από την περιοχή της Σούδας, γεγονός που εντείνει τις υποψίες των Αρχών. Ο ίδιος κατοικούσε σε βαν στο Μαράθι, κοντά στη ναυτική βάση, και σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επισκεφθεί το ίδιο σημείο και τα προηγούμενα χρόνια, συγκεκριμένα το 2024 και το 2025.

Ο 58χρονος φαίνεται πως τα τελευταία τρία χρόνια ταξίδευε στην περιοχή με το τροχόσπιτό του, σταθμεύοντας σε σημείο με θέα στον κόλπο της Σούδας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι συνήθιζε να αναχωρεί από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου και να επιστρέφει την επόμενη χρονιά.

Έλεγχοι και περαιτέρω έρευνες

Το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου βρίσκεται υπό αυστηρό έλεγχο από τις Αρχές, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν ειδικού λογισμικού κρυπτογράφησης ή αποστολής δεδομένων. Παράλληλα, το βαν του έχει μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου θα γίνουν έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εστιάζουν στο να διαλευκάνουν πλήρως το περιστατικό, καταγράφοντας τα στοιχεία που θα καθορίσουν την περαιτέρω διαδικασία.