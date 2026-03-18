CENTCOM: Πλήγματα με βόμβες 5.000 λιβρών σε ιρανικές πυραυλικές θέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν οχυρωμένες ιρανικές πυραυλικές θέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον οχυρωμένων ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων κατά μήκος των ακτών του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας βαριά πυρομαχικά διείσδυσης βάρους 5.000 λιβρών, δηλαδή περίπου 2,3 τόνων.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι τα πλήγματα στόχευσαν θέσεις όπου βρίσκονταν ιρανικοί πύραυλοι cruise κατά πλοίων, οι οποίοι – σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό – αποτελούσαν απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.
Το CENTCOM σημείωσε ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι συνιστούσαν κίνδυνο για τη διεθνή ναυτιλία στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου.
Τα πλήγματα ανακοινώθηκαν λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ και άλλοι σύμμαχοι απέρριψαν τις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον να συμμετάσχουν σε αμερικανική πρωτοβουλία για την ασφάλεια του Στενού.
Τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν βομβαρδισμούς κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.