CENTCOM: Πλήγματα με βόμβες 5.000 λιβρών σε ιρανικές πυραυλικές θέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον οχυρωμένων ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων κατά μήκος των ακτών του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας βαριά πυρομαχικά διείσδυσης βάρους 5.000 λιβρών, δηλαδή περίπου 2,3 τόνων.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι τα πλήγματα στόχευσαν θέσεις όπου βρίσκονταν ιρανικοί πύραυλοι cruise κατά πλοίων, οι οποίοι – σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό – αποτελούσαν απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Το CENTCOM σημείωσε ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι συνιστούσαν κίνδυνο για τη διεθνή ναυτιλία στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου.

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO

Τα πλήγματα ανακοινώθηκαν λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ και άλλοι σύμμαχοι απέρριψαν τις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον να συμμετάσχουν σε αμερικανική πρωτοβουλία για την ασφάλεια του Στενού.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν βομβαρδισμούς κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.