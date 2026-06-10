Η Κίνα θα χτίσει από την αρχή μια πόλη για 5.000 κατοίκους στην Αργεντινή
Κινεζική εταιρεία θα κατασκευάσει μια ολόκληρη προκατασκευασμένη πόλη σε οροσειρά της Αργεντινής, προκειμένου να στεγάσει χιλιάδες εργαζόμενους σε ένα γιγαντιαίο έργο εξόρυξης χαλκού.
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Η Κίνα πρόκειται να υψώσει μια προκατασκευασμένη πόλη στην οροσειρά Σαν Χουάν της Αργεντινής, η οποία αποτελεί κοίτη μεγάλων ορυχείων εξόρυξης χαλκού. Το καμπ θα αποτελέσει το σπίτι χιλιάδων εργαζομένων και εντάσσεται στην ανάπτυξη του έργου «Vicuña».
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου πρότζεκτ προωθείται από την καναδική μεταλλευτική εταιρεία Lundin Mining και την αυστραλιανή BHP, οι οποίες σχεδιάζουν την εγκατάσταση ενός οικιστικού συγκροτήματος με κατοικίες που θα φτάσουν έτοιμες, προκατασκευασμένες από την Κίνα.
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