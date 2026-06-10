Όμιλος Qualco και Qualco Foundation στηρίζουν το έργο του London’s Air Ambulance Charity

Η κοινωνική προσφορά ως μέρος της δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο

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Όμιλος Qualco και Qualco Foundation στηρίζουν το έργο του London’s Air Ambulance Charity
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Με σταθερή προσήλωση στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και την ενίσχυση της αξίας της προσφοράς στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται, ο Όμιλος Qualco επεκτείνει τη δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Qualco και το Qualco Foundation συμμετείχαν ως Bravo Partners στο Black & White Gala του London’s Air Ambulance Charity, μία από τις σημαντικότερες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις του Λονδίνου, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου.

Το Black & White Gala διοργανώνεται ανά διετία από το Philanthropy Board του London’s Air Ambulance Charity και συγκεντρώνει προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό χώρο, με στόχο την ενίσχυση του έργου του οργανισμού.

Από το 1989, το London’s Air Ambulance Charity χρηματοδοτεί και υποστηρίζει τη μοναδική υπηρεσία εναέριας επείγουσας ιατρικής βοήθειας του Λονδίνου. Το έργο του οργανισμού υποστηρίζεται διαχρονικά από τον πρίγκιπα της Ουαλίας, Ουίλιαμ, ο οποίος διατελεί προστάτης (Patron) του London’s Air Ambulance Charity.

Η κοινωνική προσφορά ως μέρος της δραστηριότητας στο Η.Β.

Με παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερα από δέκα χρόνια μέσω της Qualco UK, ο Όμιλος Qualco έχει αναπτύξει ισχυρή δραστηριότητα στη βρετανική αγορά, υποστηρίζοντας οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις, όπως την Thames Water, τη μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης στη χώρα. Παράλληλα, επενδύει συστηματικά σε πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Qualco UK υποστηρίζει διαχρονικά το Momentum Children's Charity, ενώ υλοποιεί δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης και οικονομικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και οργανισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η στρατηγική συνεργασία της με την AFC Wimbledon, μέσω της οποίας αναπτύσσονται πρωτοβουλίες με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα.

Η υποστήριξη του έργου του London’s Air Ambulance Charity αποτελεί ακόμη μία έκφραση της δέσμευσης του Ομίλου Qualco να συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων στις χώρες όπου ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

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