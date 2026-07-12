Βέροια: Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 δισκία ecstasy και πάνω από 900 γραμμάρια κάνναβης

Συνελήφθη άνδρας με την κατηγορία της διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Βέροια, αφού, κατόπιν ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή του 100 ναρκωτικά δισκία ecstasy και συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 581 γραμμαρίων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πέρα από τις ναρκωτικές ουσίες, και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία την οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ακόμη μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 360 γραμμαρίων.

Παράλληλα, από έρευνα στην οικία του κατασχέθηκαν επιπλέον μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 4 γραμμαρίων και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Συλλήψεις και στην Καστοριά και την Κοζάνη

Την ίδια στιγμή, συνολικά πέντε άτομα συνελήφθησαν και στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από 4 έως 11 Ιουλίου σε περιοχές της Καστοριάς και της Κοζάνης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας των δύο νομών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν ισάριθμες δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν συνολικά 2,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 0,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, τρία ναρκωτικά δισκία, καθώς και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

Ειδικότερα, στην Καστοριά συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 58, 26 και 21 ετών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν, κατά περίπτωση, ναρκωτικά δισκία και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Στην Κοζάνη συνελήφθησαν ένας 36χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και ένας 25χρονος, ο οποίος κατείχε ένα τσιγάρο κάνναβης.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι στοχευμένοι έλεγχοι για την πρόληψη και καταστολή της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών θα συνεχιστούν.