Πώς θα προστατέψουμε το δέρμα μας το καλοκαίρι: 9+1 χρήσιμα tips από δερματολόγο

Από το μαύρισμα στον ήλιο μέχρι την ενυδάτωση του δέρματος, η δερματολόγος και δερματοχειρούργος Χριστίνα Σιλαϊδή αναφέρει στο Newsbomb όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να απολαύσουμε το καλοκαίρι με περισσότερη ασφάλεια

Ανθή Κουρεντζή

Πώς θα προστατέψουμε το δέρμα μας το καλοκαίρι: 9+1 χρήσιμα tips από δερματολόγο
ΥΓΕΙΑ
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Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το δέρμα μας εκτίθεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά: στον ήλιο, στη ζέστη, στο αλάτι της θάλασσας, στο χλώριο της πισίνας και στον ξηρό αέρα του κλιματιστικού.

Μαζί με τις διακοπές και τις εξορμήσεις στην παραλία, έρχονται και ερωτήματα που επανέρχονται κάθε χρόνο: πόσο συχνά πρέπει να βάζουμε αντηλιακό, τι κάνουμε αν καούμε, το νερό που πίνουμε αποτυπώνεται στο δέρμα μας και πότε μία ελιά χρειάζεται προσοχή;

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Unsplash

10 απορίες για την φροντίδα του δέρματος το καλοκαίρι

Η δερματολόγος και δερματοχειρούργος Χριστίνα Σιλαϊδή απαντά σε 10 βασικές απορίες σχετικά με την προστασία του δέρματος το καλοκαίρι δίνοντας χρήσιμα tips για να απολαύσουμε την εποχή με περισσότερη ασφάλεια.

δερματολόγος

Η δερματολόγος και δερματοχειρουργός Χριστίνα Σιλαϊδή

1. Αν έχω ήδη μαυρίσει, χρειάζομαι αντηλιακό;

Ναι! Το μαύρισμα δεν προστατεύει από τα εγκαύματα ούτε από τον καρκίνο του δέρματος.

2. Με συννεφιά μπορώ να καώ;

Ναι! Έως και το 80% της υπεριώδους ακτινοβολίας περνά μέσα από τα σύννεφα.

3. Η ομπρέλα στην παραλία με προστατεύει πλήρως;

Όχι. Η άμμος και το νερό αντανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία και αυξάνουν την έκθεση.

4. Κάθε πότε πρέπει να βάζουμε αντηλιακό;

Κάθε 2 ώρες και πάντα μετά το κολύμπι ή την έντονη εφίδρωση. Το αντηλιακό δεν αρκεί να εφαρμόζεται μόνο μία φορά, πριν φύγουμε από το σπίτι ή πριν απλώσουμε την πετσέτα στην παραλία. Ακόμη και τα αντηλιακά που αναγράφουν ότι είναι «ανθεκτικά στο νερό» χρειάζονται επαναληπτική εφαρμογή, καθώς κανένα προϊόν δεν είναι πραγματικά αδιάβροχο ή ανθεκτικό στον ιδρώτα.

5. Το λιπαρό δέρμα χρειάζεται ενυδάτωση το καλοκαίρι;

Φυσικά! Χρειάζεται ελαφριά, oil-free ενυδατική για να διατηρείται υγιής ο δερματικός φραγμός.

6. Το καλοκαίρι σταματάμε τη ρετινόλη;

Όχι απαραίτητα. Χρησιμοποιείται το βράδυ και συνοδεύεται από σωστή αντηλιακή προστασία.

7. Το σκούρο δέρμα κινδυνεύει λιγότερο από καρκίνο;

Όχι. Όλοι οι φωτότυποι μπορεί να εμφανίσουν καρκίνο του δέρματος· απλώς ο κίνδυνος διαφέρει.

8. Πότε πρέπει να ανησυχήσω για μια ελιά;

Αν αλλάξει μέγεθος, σχήμα, χρώμα ή αρχίσει να αιμορραγεί ή να προκαλεί συμπτώματα, χρειάζεται άμεσα έλεγχο από δερματολόγο.

9. Το νερό που πίνουμε φαίνεται στο δέρμα;

Η σωστή ενυδάτωση βοηθά τη φυσιολογική λειτουργία του δέρματος, αλλά δεν αντικαθιστά την εξωτερική περιποίηση.

10. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε κάθε καλοκαίρι;

Κυνηγάμε το μαύρισμα. Το υγιές δέρμα δεν είναι το πιο μαυρισμένο, αλλά το καλά προστατευμένο.

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Unsplash

10 συμβουλές για υγιές και ενυδατωμένο δέρμα το καλοκαίρι

1. Η φωτοπροστασία είναι η καλύτερη αντιγήρανση. Χρησιμοποιούμε καθημερινά αντηλιακό ευρέος φάσματος SPF 30-50+ που προστατεύει από UVA και UVB ακτινοβολία και το ανανεώνουμε κάθε δύο ώρες όταν εκτιθέμεθα στον ήλιο.

2. Η ενυδάτωση του δέρματος δεν εξαρτάται μόνο από το νερό που πίνουμε. Η καθημερινή εφαρμογή ενυδατικών με συστατικά όπως υαλουρονικό οξύ, γλυκερίνη και κεραμίδια συμβάλλει στην αποκατάσταση του επιδερμιδικού φραγμού και περιορίζει τη διαδερμική απώλεια νερού.

3. Απομακρύνουμε αλάτι και χλώριο μετά από κάθε μπάνιο. Το ήπιο καθαριστικό και η άμεση εφαρμογή ενυδατικής βοηθούν στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του δερματικού φραγμού.

4. Αποφεύγουμε την παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία μεταξύ 11:00 και 16:00. Τις ώρες αυτές ο δείκτης UV είναι υψηλότερος και αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος φωτογήρανσης, εγκαύματος και καρκίνου του δέρματος.

5. Επιλέγουμε καλλυντικά ανάλογα με τον τύπο του δέρματος. Το καλοκαίρι προτιμούμε μη φαγεσωρογόνες, ελαφριές συνθέσεις που δεν επιβαρύνουν τη λιπαρότητα και επιτρέπουν τη φυσιολογική λειτουργία του δέρματος.

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Unsplash

6. Η αντιοξειδωτική προστασία συμπληρώνει το αντηλιακό. Η χρήση αντιοξειδωτικών, όπως η βιταμίνη C, σε συνδυασμό με το αντηλιακό συμβάλλει στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών που προκαλεί η υπεριώδης ακτινοβολία.

7. Ο βραδινός καθαρισμός είναι απαραίτητος. Η απομάκρυνση αντηλιακού, σμήγματος, ρύπων και μικροσωματιδίων μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμών και ακμής.

8. Η διατροφή επηρεάζει την ποιότητα του δέρματος. Μια διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και επαρκή πρωτεΐνη υποστηρίζει τη φυσιολογική δομή και λειτουργία του δέρματος.

9. Ελέγχουμε συστηματικά τις ελιές μας. Οποιαδήποτε αλλαγή σε μέγεθος, σχήμα, χρώμα ή συμπτώματα όπως αιμορραγία ή κνησμός απαιτεί άμεση δερματολογική εκτίμηση.

10. Η πρόληψη είναι η σημαντικότερη θεραπεία. Η συνέπεια στη φωτοπροστασία, την ενυδάτωση και τον προληπτικό δερματολογικό έλεγχο αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο διατήρησης ενός υγιούς δέρματος και μείωσης του κινδύνου μελλοντικών βλαβών.

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