Είναι απλώς ξηρό δέρμα ή μήπως στην πραγματικότητα είναι έκζεμα;

Το έκζεμα και το ξηρό δέρμα μπορεί να μοιάζουν, αλλά δεν είναι το ίδιο. Το ξηρό δέρμα συνήθως σημαίνει ότι το δέρμα δεν έχει υγρασία, ενώ το έκζεμα είναι μια φλεγμονώδης πάθηση, που μπορεί να προκαλέσει έντονο κνησμό, εξάνθημα, σκάσιμο και επαναλαμβανόμενες εξάρσεις.

Η διαφορά έχει σημασία, επειδή η απλή ξηρότητα συχνά βελτιώνεται με καλύτερη φροντίδα του δέρματος, ενώ το έκζεμα μπορεί να χρειάζεται έλεγχο από δερματολόγο και ιατρική θεραπεία.

Ποια είναι η κύρια διαφορά μεταξύ εκζέματος και ξηρού δέρματος;

Το ξηρό δέρμα είναι συνήθως ένα προσωρινό πρόβλημα υγρασίας. Μπορεί να συμβεί λόγω κρύου καιρού, ζεστών ντους, σκληρών σαπουνιών, χαμηλής υγρασίας, γήρανσης ή υπερβολικού πλυσίματος.

Το έκζεμα είναι πιο περίπλοκο. Περιλαμβάνει φλεγμονή και εξασθενημένο δερματικό φραγμό, γεγονός που καθιστά το δέρμα πιο αντιδραστικό σε ερεθιστικά, αλλεργιογόνα, ιδρώτα, στρες, καιρικές αλλαγές και ορισμένα προϊόντα περιποίησης του δέρματος.

είναι πιο περίπλοκο. Περιλαμβάνει φλεγμονή και εξασθενημένο δερματικό φραγμό, γεγονός που καθιστά το δέρμα πιο αντιδραστικό σε ερεθιστικά, αλλεργιογόνα, ιδρώτα, στρες, καιρικές αλλαγές και ορισμένα προϊόντα περιποίησης του δέρματος. Το ξηρό δέρμα μπορεί να είναι άβολο, αλλά το έκζεμα είναι πιο πιθανό να εμφανίζεται σε εξάρσεις, να επιστρέφει επανειλημμένα και να προκαλεί έντονο κνησμό που διαταράσσει τον ύπνο και την καθημερινή ζωή.

Πώς φαίνεται και πώς είναι συνήθως το ξηρό δέρμα;

Το ξηρό δέρμα συχνά είναι σφιχτό, τραχύ, ξεφλουδισμένο ή φολιδωτό. Μπορεί να φαίνεται θαμπό ή ελαφρώς σκασμένο, ειδικά στα χέρια, τα πόδια, τα μπράτσα και το πρόσωπο.

Ο κνησμός είναι συνήθως ήπιος έως μέτριος και συχνά βελτιώνεται μετά την ενυδάτωση. Το ξηρό δέρμα είναι επίσης πιο πιθανό να επηρεάσει ευρείες περιοχές του δέρματος παρά να εμφανίζεται ως φλεγμαίνουσες κηλίδες σε προβλέψιμα σημεία.

Συνήθη συμπτώματα:

Σφίξιμο μετά το πλύσιμο

Απολέπιση ή ξεφλούδισμα

Τραχιά υφή

Λεπτές ρωγμές

Ήπιος κνησμός

Βελτίωση μετά την ενυδατική κρέμα

Εάν η ξηρότητα υποχωρήσει με ενυδατική κρέμα χωρίς άρωμα και πιο ήπιες συνήθειες πλυσίματος, το έκζεμα είναι λιγότερο πιθανό.

Πώς φαίνεται και πώς είναι συνήθως το έκζεμα;

Το έκζεμα είναι πιο πιθανό όταν το ξηρό δέρμα προκαλεί έντονη φαγούρα, φλεγμαίνει, επαναλαμβάνεται ή εμφανίζεται σε μπαλώματα/συστάδες. Το δέρμα μπορεί να γίνει κόκκινο, καφέ, μοβ, γκρι, πιο ανοιχτό ή πιο σκούρο σε σύγκριση με το περιβάλλον δέρμα, ανάλογα με τον τόνο της επιδερμίδας.

Τα μπαλώματα εκζέματος μπορεί να σπάσουν, να στάζουν, να σχηματίζουν κρούστα, να πυκνώνουν ή να αιμορραγούν, ειδικά μετά από ξύσιμο. Κοινές περιοχές περιλαμβάνουν τα χέρια, το εσωτερικό των αγκώνων, πίσω από τα γόνατα, τον λαιμό, το πρόσωπο και τα βλέφαρα, αν και το έκζεμα μπορεί να εμφανιστεί και αλλού.

Η μεγαλύτερη ένδειξη είναι η φαγούρα. Η φαγούρα του εκζέματος μπορεί να είναι έντονη και μπορεί να προκαλέσει έναν κύκλο φαγούρας-ξυσίματος, όπου το ξύσιμο βλάπτει το φραγμό του δέρματος και επιδεινώνει τη φλεγμονή.

Τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι

Το ξηρό δέρμα συχνά βελτιώνεται με συνεπή αποκατάσταση του δερματικού φραγμού. Χρησιμοποιήστε χλιαρό αντί για πολύ ζεστό νερό, κρατήστε τα ντους σύντομα και επιλέξτε ένα απαλό, χωρίς άρωμα καθαριστικό.

Εφαρμόστε μια παχύρρευστη κρέμα ή αλοιφή χωρίς άρωμα αμέσως μετά το μπάνιο και ξανά κάθε φορά που αισθάνεστε τραβηγμένο το δέρμα. Οι κρέμες και οι αλοιφές είναι συνήθως πιο προστατευτικές από τις ελαφριές λοσιόν.

Αποφύγετε τα απολεπιστικά, τα αρωματισμένα προϊόντα, τα σκληρά σαπούνια και τα συχνά μεγάλης διάρκειας ντους. Ένας υγραντήρας μπορεί να βοηθήσει εάν ο εσωτερικός αέρας είναι πολύ ξηρός.

Τι πρέπει να κάνετε εάν μάλλον πρόκειται για έκζεμα;

Εάν το έκζεμα είναι πιθανό, η ενυδάτωση εξακολουθεί να έχει σημασία, αλλά μπορεί να μην είναι αρκετή. Προσπαθήστε να εντοπίσετε παράγοντες που σας προκαλούν έξαρση, όπως αρωματισμένα προϊόντα, μάλλινα ρούχα, ιδρώτας, σκόνη, γύρη, άγχος, συχνό πλύσιμο χεριών ή ορισμένα απορρυπαντικά.

Κατά τη διάρκεια των εξάρσεων, ένας δερματολόγος μπορεί να συστήσει αντιφλεγμονώδη θεραπεία, όπως ένα τοπικό κορτικοστεροειδές ή άλλο συνταγογραφούμενο φάρμακο, ανάλογα με την τοποθεσία και τη σοβαρότητα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρότερες κρέμες στεροειδών στο πρόσωπο, τα βλέφαρα ή στα παιδιά χωρίς ιατρική συμβουλή.

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν τα συμπτώματα συνεχίζουν να επιστρέφουν, να εξαπλώνονται, να διαταράσσουν τον ύπνο, να γίνονται επώδυνα ή να εμφανίζουν σημάδια λοίμωξης, όπως θερμότητα, πρήξιμο, πύον, κίτρινη κρούστα και πυρετό.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το ξηρό δέρμα να εξελιχθεί σε έκζεμα;

Το ξηρό δέρμα δεν «μετατρέπεται» σε έκζεμα, αλλά ένας κατεστραμμένος δερματικός φραγμός μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα του εκζέματος σε άτομα που είναι επιρρεπή σε αυτό. Η καλή ενυδάτωση του δέρματος μπορεί να μειώσει τον ερεθισμό και τις εξάρσεις.

Μπορεί το έκζεμα να φαίνεται διαφορετικά σε πιο σκούρο δέρμα;

Ναι. Το έκζεμα μπορεί να φαίνεται καφέ, μοβ, γκρι, πιο σκούρο ή ανοιχτότερο από το περιβάλλον δέρμα, αντί για έντονο κόκκινο. Αυτό μπορεί να κάνει τη φλεγμονή πιο εύκολο να διαγνωστεί.

Είναι κολλητικό το έκζεμα;

Όχι. Το έκζεμα δεν είναι μεταδοτικό και δεν μπορεί να εξαπλωθεί από άτομο σε άτομο μέσω της αφής.

Συμπέρασμα

Το ξηρό δέρμα είναι συνήθως ένα πρόβλημα υγρασίας, που βελτιώνεται με απαλό καθαρισμό και τακτική ενυδατική κρέμα. Το έκζεμα είναι πιο πιθανό όταν η ξηρότητα συνοδεύεται από έντονο κνησμό, εξάνθημα, αποχρωματισμό, σκάσιμο, επαναλαμβανόμενες εξάρσεις ή συμπτώματα που δεν βελτιώνονται με τη βασική φροντίδα του δέρματος.

Εάν το δέρμα είναι επώδυνο, μολυσμένο, εξαπλώνεται ή επανειλημμένα εξανθήματα, αξίζει να επισκεφθείτε δερματολόγο για μια σαφή διάγνωση και ένα εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας.

Πηγές:

clevelandclinic.org

aad.org

aad.org

mayoclinic.org

nhs.uk