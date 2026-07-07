Γιατί σας τρώει το δέρμα σας ξαφνικά τις νύχτες και πώς να ανακουφιστείτε

Κνησμός τη νύχτα: Αιτίες, ανακούφιση και πότε να ανησυχήσετε.

Newsbomb

Γιατί σας τρώει το δέρμα σας ξαφνικά τις νύχτες και πώς να ανακουφιστείτε
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
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Η φαγούρα τη νύχτα είναι κάτι κοινό και συχνά συνδέεται με ξηρό δέρμα, θερμότητα, ερεθιστικούς παράγοντες, αλλεργίες και δερματικές παθήσεις. Αλλά όταν ο κνησμός είναι σοβαρός, επίμονος, εκτεταμένος ή ανεξήγητος, μπορεί επίσης να σηματοδοτεί ένα υποκείμενο ιατρικό πρόβλημα.

Το κύριο στοιχείο είναι το μοτίβο: πού εμφανίζεται ο κνησμός, αν υπάρχει εξάνθημα, τι το επιδεινώνει και αν βελτιώνεται με βασική φροντίδα του δέρματος.

Γιατί έχετε φαγούρα στο δέρμα περισσότερο τη νύχτα;

Το δέρμα μπορεί να σας τρώει περισσότερο τη νύχτα, επειδή ο φυσιολογικός ρυθμός ύπνου του σώματος αλλάζει τη θερμοκρασία, τη φλεγμονή και τα επίπεδα υγρασίας. Καθώς το σώμα ψύχεται για αν εισέλθει σε φάση ύπνου, η ροή του αίματος και η απελευθέρωση θερμότητας μέσω του δέρματος μπορεί να κάνουν τον κνησμό πιο αισθητό.

Η νύχτα επίσης απομακρύνει τους περισπασμούς. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η εργασία, η κίνηση και το φως μπορούν να απομακρύνουν την προσοχή από τον ήπιο ερεθισμό. Στο κρεβάτι, ο ίδιος κνησμός μπορεί να αισθάνεται πιο έντονος, οδηγώντας σε ξύσιμο που βλάπτει περαιτέρω τον φραγμό του δέρματος.

Ο ξηρός εσωτερικός αέρας, τα ζεστά ντους, οι βαριές κουβέρτες, η εφίδρωση, τα αρωματισμένα προϊόντα και τα τραχιά υφάσματα μπορούν να επιδεινώσουν τον κύκλο.

Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες κνησμού στο δέρμα τη νύχτα;

Οι πιο συχνές αιτίες είναι η ξηροδερμία, το έκζεμα, ο ερεθισμός εξ επαφής, οι αλλεργίες και τα τσιμπήματα εντόμων. Αυτά είναι πιο πιθανά όταν ο κνησμός επηρεάζει συγκεκριμένες περιοχές ή συνοδεύεται από ερυθρότητα, απολέπιση, εξανθήματα ή εξάνθημα.

Πιθανές αιτίες:

  • Ξηροδερμία από κρύο καιρό, ζεστό νερό, γήρανση ή χαμηλή υγρασία
  • Εξάρσεις εκζέματος ή ψωρίασης
  • Αρωματισμένα σαπούνια, απορρυπαντικά, λοσιόν ή μαλακτικά ρούχων
  • Εφίδρωση ή υπερθέρμανση στο κρεβάτι
  • Κνίδωση ή αλλεργικές αντιδράσεις
  • Κοριοί, ψώρα, ψείρες ή άλλα τσιμπήματα
  • Δερματικές αλλοιώσεις που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη ή την εμμηνόπαυση
  • Νέα φάρμακα ή συμπληρώματα

Ο κνησμός χωρίς εξάνθημα μπορεί να σχετίζεται με το δέρμα, αλλά μπορεί επίσης να σχετίζεται με:

  • νεφρική νόσο
  • προβλήματα ήπατος ή χολής
  • νόσο του θυρεοειδούς
  • διαβήτη
  • ανεπάρκεια σιδήρου
  • νευρικά προβλήματα
  • ορισμένες αιματολογικές διαταραχές
δερμα εξανθημα φαγουρα

Πώς μπορείτε να ανακουφιστείτε τη νύχτα;

Η ανακούφιση ξεκινά με την καταπράυνση του δερματικού φραγμού και την μείωση της θερμότητας, της ξηρότητας και του ξυσίματος. Κάντε ένα χλιαρό ντους ή μπάνιο, όχι ζεστό, και εφαρμόστε μια παχύρρευστη ενυδατική κρέμα χωρίς άρωμα όσο το δέρμα είναι ακόμα ελαφρώς υγρό.

Διατηρήστε την κρεβατοκάμαρα δροσερή, φορέστε απαλά ρούχα ύπνου «που αναπνέουν» και αποφύγετε τα μάλλινα ή στενά συνθετικά υφάσματα. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά χωρίς άρωμα και παραλείψτε τα μαλακτικά ρούχων εάν υπάρχει υποψία ερεθισμού.

Για βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, δοκιμάστε:

  • Μια δροσερή κομπρέσα στην περιοχή που σας προκαλεί κνησμό
  • Κρέμα ή αλοιφή χωρίς άρωμα πριν τον ύπνο
  • Κολοειδή (Colloidal) προϊόντα μπάνιου με βρώμη
  • Κάλυψη των περιοχών που προκαλούν κνησμό με μαλακά ρούχα
  • Αποφυγή αλκοόλ και υπερθέρμανσης πριν τον ύπνο

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Μια ήπια κρέμα υδροκορτιζόνης μπορεί να βοηθήσει με ένα μικρό κνησμώδες εξάνθημα για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μακροπρόθεσμα ή στο πρόσωπο, τα γεννητικά όργανα ή το ερεθισμένο δέρμα χωρίς ιατρική συμβουλή.
  • Τα από του στόματος αντιισταμινικά μπορεί να βοηθήσουν στον κνησμό που σχετίζεται με αλλεργίες, αλλά ορισμένα προκαλούν υπνηλία και δεν είναι κατάλληλα για όλους.

Τι γίνεται αν ο κνησμός προκαλείται από έντομα;

Η φαγούρα κατά τη διάρκεια της νύχτας με συστάδες τσιμπημάτων, νέα σημάδια μετά τον ύπνο ή φαγούρα από άλλα μέλη του νοικοκυριού θα πρέπει να εγείρει υποψίες για κοριούς ή ακάρεα. Οι κοριοί συχνά αφήνουν σημάδια δαγκώματος στο εκτεθειμένο δέρμα, ενώ η ψώρα μπορεί να προκαλέσει έντονη φαγούρα που συχνά επιδεινώνεται τη νύχτα.

Μην βασίζεστε μόνο σε κρέμες εάν είναι πιθανή η μόλυνση. Τα κλινοσκεπάσματα, τα ρούχα, τα στρώματα, οι στενές επαφές και το οικιακό περιβάλλον μπορεί να χρειάζονται θεραπεία ανάλογα με την αιτία.

Πότε πρέπει να πάτε σε γιατρό

Επισκεφθείτε δερματολόγο εάν η φαγούρα:

  • διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες
  • εμποδίζει τον ύπνο
  • επηρεάζει ολόκληρο το σώμα
  • εμφανίζεται ξαφνικά χωρίς εξήγηση
  • δεν βελτιώνεται με προσεκτική φροντίδα του δέρματος

Ζητήστε ιατρική συμβουλή παθολόγου εάν η φαγούρα συνοδεύεται από:

  • πυρετό
  • νυχτερινές εφιδρώσεις
  • απώλεια βάρους
  • κιτρίνισμα του δέρματος ή των ματιών
  • σκούρα ούρα
  • ωχρά κόπρανα
  • πρήξιμο
  • σοβαρή κόπωση
  • χρήση νέων φαρμάκων
  • εκτεταμένο εξάνθημα
  • φουσκάλες
  • πόνο
  • πύον
  • σημάδια λοίμωξης

Συμπέρασμα

Η φαγούρα στο δέρμα τη νύχτα προκαλείται συχνά από ξηρό δέρμα, θερμότητα, ερεθιστικά, αλλεργίες ή έκζεμα και πολλές περιπτώσεις βελτιώνονται με πιο δροσερές συνθήκες ύπνου και συνεπή ενυδάτωση. Αλλά η φαγούρα που είναι σοβαρή, ανεξήγητη, εκτεταμένη ή επίμονη δεν πρέπει να αγνοείται.

Εάν η απλή περιποίηση του δέρματος δεν βοηθήσει εντός δύο εβδομάδων ή εάν εμφανιστούν συνοδά προειδοποιητικά συμπτώματα, μόνο μια ιατρική αξιολόγηση μπορεί να προσδιορίσει εάν η αιτία είναι δερματολογική, αλλεργική, σχετίζεται με φάρμακα ή είναι εσωτερική.

Πηγές:
verywellhealth.com
aad.org (1)
aad.org (2)
clevelandclinic.org
mayoclinic.org

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