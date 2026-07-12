Οι millennials δοκιμάζονται στους νέους Έλληνες καλλιτέχνες - Αναγνωρίζουν τον Snik και τον Ακύλα;

Snapshot Οι περισσότεροι Millennials δεν είναι καλά ενημερωμένοι για τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Πολλοί δεν γνώριζαν ή μπέρδευαν ονόματα καλλιτεχνών όπως Κατερίνα Λιόλιου, Ακύλας, Good Job Nicky, Σκιαδαρέσες, Rack και Snik.

Υπήρχαν και χιουμοριστικές απαντήσεις, με συμμετέχοντες να μαντεύουν αν πρόκειται για τραγουδιστές, τράπερ ή τίτλους ταινιών.

Ένας νεαρός συμμετέχων αναγνώρισε σωστά όλους τους καλλιτέχνες, δείχνοντας ότι η νέα σκηνή έχει και πιστό κοινό.

Το γκάλοπ ανέδειξε την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τους νέους Έλληνες μουσικούς καλλιτέχνες. Snapshot powered by AI

Πόσο ενημερωμένοι είναι οι Millennials για τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής σκηνής; Το Newsbomb βγήκε στους δρόμους και έβαλε περαστικούς σε ένα σύντομο τεστ γνώσεων, ζητώντας τους να αναγνωρίσουν γνωστούς καλλιτέχνες που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστούν στις μουσικές πλατφόρμες και τα social media.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να πουν αν γνωρίζουν ονόματα όπως η Κατερίνα Λιόλιου, ο Ακύλας, ο Good Job Nicky, οι Σκιαδαρέσες, ο Rack και ο Snik.

Οι περισσότερες απαντήσεις, πάντως, έδειξαν ότι αρκετοί δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη νέα μουσική σκηνή. Κάποιοι παραδέχθηκαν ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ τα συγκεκριμένα ονόματα, άλλοι τα μπέρδεψαν μεταξύ τους, ενώ δεν έλειψαν και οι χιουμοριστικές απαντήσεις, με αρκετούς να προσπαθούν να μαντέψουν αν πρόκειται για τραγουδιστές, τράπερ ή ακόμη και... τίτλους ταινιών.

Χαρακτηριστικές ήταν ατάκες όπως «Δεν έχω ιδέα», «Τι είναι αυτό;», «Δεν ακούω τέτοια μουσική», αλλά και οι συγχύσεις ανάμεσα στους καλλιτέχνες, με ορισμένους να μπερδεύουν τον Snik, τον Rack και τον Good Job Nicky.

Ωστόσο, το φινάλε του γκάλοπ είχε και την ευχάριστη ανατροπή. Ένας νεαρός συμμετέχων αναγνώρισε χωρίς δισταγμό και τους έξι καλλιτέχνες, απαντώντας σωστά σε όλες τις ερωτήσεις και αποδεικνύοντας ότι η νέα ελληνική μουσική σκηνή έχει το δικό της πιστό κοινό.

Δείτε στο βίντεο τις πιο απολαυστικές απαντήσεις και ποιος κατάφερε να κάνει το απόλυτο «6 στα 6» - Eικόνα: Χάρης Γκίκας:

Διαβάστε επίσης