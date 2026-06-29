Χάρης Βαρθακούρης για Good Job Nicky: «Του είχα πει ότι το τραγούδι του δεν ήταν για Eurovision»

Ο Χάρης Βαρθακούρης μίλησε για τη συμμετοχή του αδελφού του, Good Job Nicky στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026 με το «Dark Side of the Moon», σημειώνοντας ότι για τον ίδιο δεν ήταν ένα τραγούδι που ταίριαζε στον Διαγωνισμό Μουσικής, αφού δεν ήταν εύκολο να ερμηνευτεί "ζωντανά", όπως τελικά αποδείχθηκε.

«Του είχα πει ότι το κομμάτι είναι καταπληκτικό, όχι όμως για τη Eurovision, πριν το ακούσω. Το τραγούδι εγώ το ήξερα εδώ και δύο χρόνια. Και του είχα πει "σούπερ για τον δίσκο σου, σούπερ για club, για οτιδήποτε, αλλά όχι ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα ζωντανά” όπως δυστυχώς απεδείχθη», ανέφερε αρχικά ο Χάρης Βαρθακούρης.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του στον αδελφό του, καθώς θεωρεί ότι στους δικούς του ανθρώπους οφείλει να μιλά με ειλικρίνεια: «Αν δεν έχω την άνεση να πω στον αδερφό μου ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, σε ποιον θα την έχω; Τη λέω τη γνώμη μου εκεί που με παίρνει ή όταν μου ζητηθεί. Δεν την χαρίζω απλόχερα. Όταν είναι δικός μου άνθρωπος, θεωρώ ότι οφείλω, σύμφωνα με τη δική μου, τέλος πάντων, αισθητική ή γνώμη, να σε προστατεύσω ή να σε προφυλάξω από κάτι το οποίο μπορεί να έρθει, κάτι που μπορεί να έχω ζήσει. Και γι’ αυτό σου λέω τη συμβουλή μου».

«Αυτό δεν ακυρώνει και δεν αλλάζει το γεγονός, ότι ο τύπος είναι φανταστικός, ότι είναι ένα τεράστιο ταλέντο, το οποίο δέχτηκε και ένα τεράστιο πόλεμο ξαφνικά. Δηλαδή, είχε τόσο ρεύμα ο Ακύλας, που πρώτη φορά ένιωσε ο Νικόλας, κάτι το οποίο το έχω νιώσει στο παρελθόν, το να δέχεσαι το “ο γιος του Πάριου”, δηλαδή, “είσαι εκεί όχι επειδή το αξίζεις”. Το έχω ζήσει, το έχω περάσει. “Έλα, μωρέ, αν δεν ήταν ο πατέρας του, δεν θα τον ήξερε ούτε η μάνα του”. Πλέον δεν με αγγίζει, αδιαφορώ, κάποτε μου στερούσε τον ύπνο ή την όρεξη», πρόσθεσε ο γνωστός καλλιτέχνης.

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