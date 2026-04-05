Σοφία Αλιμπέρτη: Η on air έκπληξη στον Good Job Nicky - «Είμαι έτοιμη να βάλω τα κλάματα»

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Good Job Nicky στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται» όπου βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (5/4).

Όταν η Ναταλία Γερμανού έφερε τη συζήτηση στη μητέρα του αναφέροντας ότι αποτελεί για τον ίδιο στήριγμα και δύναμη, εκείνη τη στιγμή βγήκε στον «αέρα» σε τηλεφωνική επικοινωνία η Σοφία Αλιμπέρτη.

«Σοφία, δεν ξέρω αν ακούς, αλλά εγώ τώρα θα είχα βάλει τα κλάματα», είπε η Ναταλία Γερμανού και ξαφνικά ακούστηκε στον αέρα η Σοφία Αλιμπέρτη να λέει «κι εγώ έτοιμη είμαι να τα βάλω τα κλάματα…», με τον Good Job Nicky να αιφνιδιάζεται.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Μιλώντας για τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη ο Good Job Nicky εξομολογήθηκε: «Είναι αδελφή ψυχή. Σίγουρα, άμα υπάρχει το κάρμα και όλα αυτά και συνεχίζεται η ζωή, σίγουρα τη βρίσκω κάθε φορά τη μητέρα μου. Σίγουρα. Τη λατρεύω! Είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Είναι μάνα. Σε μαλώνει… Και αδερφή και αγάπη… Δε θα μπορούσα να φανταστώ μία ζωή χωρίς αυτή την παρουσία. Τουλάχιστον ενεργειακά».

