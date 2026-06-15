Πάτρα: Άνδρας έσπασε την πόρτα και επιτέθηκε στη μητέρα του - Την περιέλουσε με οινόπνευμα

Snapshot Ένας 56χρονος άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του στην Πάτρα και την περιέλουσε με οινόπνευμα.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Καλαμογδάρτη, κοντά στα Υψηλά Αλώνια.

Ο άνδρας έσπασε την πόρτα και ψέκασε οινόπνευμα τόσο μέσα στο σαλόνι όσο και πάνω στη μητέρα του.

Η ηλικιωμένη κάλεσε την αστυνομία, και οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ συνέλαβαν τον δράστη.

Ο 56χρονος κρατείται στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (14/06) στην Πάτρα, όταν ένας 56χρονος άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του και την περιέλουσε με οινόπνευμα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το συμβάν έγινε στην οδό Καλαμογδάρτη, κοντά στα Υψηλά Αλώνια. Ο άνδρας έσπασε την πόρτα, μπήκε στο σπίτι και μέσα στο σαλόνι άρχισε να ρίχνει οινόπνευμα τόσο στον χώρο όσο και πάνω στη μητέρα του.

Η ηλικιωμένη, σοκαρισμένη, κάλεσε άμεσα την Αστυνομία. Λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Ο 56χρονος κρατείται στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.