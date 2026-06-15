Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Επιστρέφει στη φυλακή - Ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για αποφυλάκιση

Snapshot Ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και ακύρωσε το βούλευμα που την επέτρεπε.

Η αναίρεση έγινε μετά από παρέμβαση του αντεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη, που έκρινε ότι η προηγούμενη απόφαση στηρίζεται σε λανθασμένη νομική βάση.

Σύμφωνα με το νόμο 4855/2021, για κρατούμενους με πολλαπλές ισόβιες ποινές απαιτείται πραγματική έκτιση 25 ετών για υφ’ όρον απόλυση.

Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά είχε εφαρμόσει παλαιότερο νομικό πλαίσιο με ελάχιστο χρόνο κράτησης 19 έτη, γεγονός που οδήγησε στην αναίρεση.

Η υπόθεση θα επανεξεταστεί από διαφορετική σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και ο Γιωτόπουλος αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στη φυλακή. Snapshot powered by AI

Μόλις λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα δικαστική εξέλιξη που αλλάζει άρδην τα δεδομένα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου να κάνει δεκτή την αναίρεση κατά του βουλεύματος που είχε επιτρέψει την υφ’ όρον απόλυσή του οδηγεί στην ακύρωση της αποφυλάκισης και στην επιστροφή του στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Η παρέμβαση του αντιεισαγγελέα

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή έπειτα από την παρέμβαση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη, ο οποίος έκρινε ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά στηρίχθηκε σε εσφαλμένη νομική βάση. Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, για έναν κρατούμενο που εκτίει πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης εφαρμόζεται το καθεστώς του νόμου 4855/2021, το οποίο απαιτεί πραγματική έκτιση 25 ετών προκειμένου να μπορεί να εξεταστεί η υφ’ όρον απόλυση.

Το Συμβούλιο Εφετών είχε ακολουθήσει διαφορετική ερμηνεία, θεωρώντας ότι έπρεπε να εφαρμοστούν οι προϊσχύουσες διατάξεις που προέβλεπαν ως ελάχιστο χρόνο πραγματικής κράτησης τα 19 έτη. Αυτή ακριβώς η διαφωνία ως προς το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο αποτέλεσε και το βασικό σημείο της αναίρεσης.

Με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, το βούλευμα που οδήγησε στην αποφυλάκιση παύει να ισχύει, ενώ επανέρχεται σε ισχύ η προηγούμενη απορριπτική κρίση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Ως αποτέλεσμα, ο Γιωτόπουλος αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στη φυλακή μέχρι να υπάρξει νέα δικαστική κρίση.

Η υπόθεση θα επανεξεταστεί από διαφορετική σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.

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