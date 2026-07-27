ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 315 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και δομές Υγείας

Snapshot Η προκήρυξη 6Κ/2026 του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση 315 μόνιμων θέσεων σε νοσοκομεία και δομές Υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ μέχρι τις 5 Αυγούστου 2026, ώρα 14:00.

Οι θέσεις αφορούν κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με ειδικότητες όπως ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτές και βιοχημικοί.

Η προκήρυξη καλύπτει μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προκήρυξης για τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 6Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 36/08.07.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. και 37/13.07.2026) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά 315 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 5 Αυγούστου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε υποψηφίους κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), με στόχο την ενίσχυση νοσοκομείων και δομών κοινωνικής φροντίδας σε όλη τη χώρα.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις:

Οι ειδικότητες της 6Κ/2026

Ακολουθεί η λίστα με τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο κείμενο που εστάλη στο Τυπογραφείο:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)