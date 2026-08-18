Πυροσβεστική: 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Snapshot Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, από τις οποίες οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό στάδιο.

Η πυρκαγιά στη Θήβα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, με την κινητοποίηση 22 πυροσβεστών, 6 οχημάτων, 2 αεροσκαφών και 1 ελικοπτέρου.

Υδροφόρες από ΟΤΑ συνέβαλαν στην κατάσβεση της φωτιάς στη Θήβα.

Τα ανακριτικά γραφεία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συνολικά 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 10 πυρκαγιες.

Επιπλέον, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30, και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν επίσης υδροφόρες από ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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