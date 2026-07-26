Φρατερκούλα: Ιστορική στιγμή για το σπάνιο είδος πουλιού - Γέννηση έπειτα από 30 χρόνια

Snapshot Η τελευταία αποικία τηςρατερκούας του Ατλαντικού στη Βρεταν απέκτησε νεογνό για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια.

Ο πληθυσμός της αποικίας είχε μειωθεί σε μόλις έξι πουλιά, από περισσότερα από 40 ζευγάρια τη δεκαετία του 1950.

Η οργάνωση National Trust και η ομάδα Purbeck Natural History Forum παρακολούθησαν εντατικά τη φωλιά για 15 εβδομάδες, καταγράφοντας τη μεταφορά ψαριών στους βράχους.

Το νεογνό αναμένεται να εγκαταλείψει σύντομα τη φωλιά και ενδέχεται να επιστρέψει στην περιοχή σε ηλικία δύο ετών.

Το National Trust έχει τοποθετήσει κάμερες με ανιχνευτές κίνησης για να εντοπίσει πιθανούς αρπακτικούς που επηρεάζουν την αναπαραγωγή των πουλιών. Snapshot powered by AI

Ανακούφιση και συγκίνηση επικρατούν στην επιστημονική κοινότητα της Βρετανίας, καθώς η τελευταία εναπομείνασα αποικία της Φρατερκούλας του Ατλαντικού (πρόκειται για σπάνιο είδος πτηνού που μοιάζει με παπαγάλο), απέκτησε το πρώτο της νεογνό έπειτα από τρεις δεκαετίες.

Για πρώτη φορά ύστερα από 30 χρόνια, ένα νεογέννητο πουλί εντοπίστηκε να βγαίνει από τη φωλιά του στους απόκρημνους βράχους Dancing Ledge στο Ντόρσετ. Ο πληθυσμός της συγκεκριμένης αποικίας είχε συρρικνωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας μόλις τα έξι πουλιά (τρία αναπαραγωγικά ζευγάρια), έναντι των περισσότερων από 40 ενεργών ζευγαριών που καταγράφονταν τη δεκαετία του 1950.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως επιβράβευση των προσπαθειών της οργάνωσης National Trust. Ύστερα από 15 εβδομάδες εντατικής παρακολούθησης των βράχων και τοποθέτησης ειδικού εξοπλισμού, οι εθελοντές της ομάδας Purbeck Natural History Forum – οι οποίοι αφιέρωσαν περίπου 150 ώρες στην παρατήρηση – είδαν τους ενήλικους παπαγάλους να μεταφέρουν ψάρια στις βαθιές σχισμές των βράχων.

Οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι τα πρώτα ψάρια μεταφέρθηκαν στη φωλιά στις 31 Μαΐου, ενώ η τελευταία παράδοση καταγράφηκε στις 5 Ιουλίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μικρό είναι ηλικίας 38 έως 40 ημερών.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, το νεογνό αναμένεται να εγκαταλείψει σύντομα τη φωλιά και τους γονείς του υπό την κάλυψη του σκότους, ώστε να ζήσει τα επόμενα χρόνια ανοιχτά στη θάλασσα. Αν επιβιώσει, ενδέχεται να επιστρέψει στην περιοχή σε ηλικία δύο ετών, αν και η αναπαραγωγή αυτών των πουλιών ξεκινά συνήθως γύρω στα τέσσερα έτη.

Για να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους η αποικία δεν παρήγαγε νεοσσούς για τόσο μεγάλο διάστημα, το National Trust είχε τοποθετήσει από τον Μάρτιο κάμερες με ανιχνευτές κίνησης έξω από τις σχισμές των βράχων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποια αρπακτικά, όπως οι αρουραίοι, ευθύνονται για την απώλεια αυγών και νεοσσών.

Οι αυτόνομες ηλιακές κάμερες δεν μεταδίδουν ζωντανή εικόνα, επομένως οι ερευνητές θα περιμένουν το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου για να ανακτήσουν τις κάρτες μνήμης και να αναλύσουν τις χιλιάδες φωτογραφίες. Η κατανόηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα πουλιά μέσα στη φωλιά θεωρείται το τελευταίο κομμάτι του γρίφου για τον σχεδιασμό των κατάλληλων μέτρων προστασίας.

*Με πληροφορίες από .goodnewsnetwork

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