Βρετανία: Η ξηρασία «αποκάλυψε» χαμένο κήπο του 17ου αιώνα σε ιστορικό αρχοντικό

Snapshot Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα και η παρατεταμένη ξηρασία αποκάλυψαν τον περίγραμμα του «Great Parterre», ενός κήπου του 17ου αιώνα στο Chatsworth House.

Ο «Great Parterre» δημιουργήθηκε γύρω στο 1699 για τον 1ο Δούκα του Ντέβονσαϊρ και είχε διαστάσεις 144 μέτρα μήκος και 69 μέτρα πλάτος.

Ο κήπος υπήρξε ενεργός μόνο για περίπου 30 χρόνια πριν καλυφθεί γύρω στο 1730 από νέο σχεδιασμό.

Η ξήρανση του γρασιδιού με κοντές ρίζες αποκάλυψε προσωρινά τα αρχικά μοτίβα του κήπου λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και της ανομβρίας.

Το Chatsworth House παραμένει κατοικία της οικογένειας Ντέβονσαϊρ για 16 γενιές και περιλαμβάνει ένα κτήμα 425 στρεμμάτων. Snapshot powered by AI

Το περίγραμμα ενός «χαμένου» κήπου του 17ου αιώνα ήρθε ξανά στην επιφάνεια σε ένα ιστορικό βρετανικό αρχοντικό, ως αποτέλεσμα του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα και της παρατεταμένης ξηρασίας.

Κάτω από το ξεραμένο γρασίδι στο Chatsworth House του Ντερμπισάιρ στη Βρετανία, αποκαλύφθηκε ξανά μετά από περισσότερα από 350 χρόνια ο περίτεχνος σχεδιασμός του κήπου. Πρόκειται για το «Great Parterre», μια εντυπωσιακή σύνθεση από παρτέρια και μονοπάτια που δημιουργήθηκε γύρω στο 1699 για τον 1ο Δούκα του Ντέβονσαϊρ, κατά μήκος της νότιας όψης της ιστορικής έπαυλης.

Ο περίτεχνος και απόλυτα συμμετρικός κήπος είχε διαστάσεις 144 μέτρα μήκος και 69 μέτρα πλάτος, ακολουθώντας πιστά τις τάσεις της εποχής για τους επίσημους κήπους. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής του ήταν μόλις 30 χρόνια, καθώς γύρω στο 1730 καλύφθηκε και αντικαταστάθηκε από έναν νέο σχεδιασμό.

Εκπρόσωπος του Chatsworth House Trust σημείωσε ότι, αφού οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30°C κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά ανομβρία, το γρασίδι «ξεράθηκε τόσο ώστε η ιστορία να αποκαλυφθεί για ακόμα μία φορά».

Όπως εξήγησε η ίδια πηγή: «Καθώς το γρασίδι που τοποθετήθηκε για να αντικαταστήσει τα παρτέρια και τα μονοπάτια έχει πιο κοντές ρίζες, καίγεται ταχύτερα όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Αυτό δημιουργεί μια έντονη αντίθεση, αποκαλύπτοντας προσωρινά τα ελικοειδή μοτίβα του αρχικού κήπου του 1ου Δούκα».

Το Chatsworth House αποτελεί την κατοικία της οικογένειας Ντέβονσαϊρ εδώ και 16 γενιές, ενώ ο ιστορικός αυτός κήπος αποτελεί πλέον μέρος του νότιου γρασιδιού, στο συνολικό έκτασης 425 στρεμμάτων κτήμα.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης