Πάτρα: Νεκρός 50χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο
Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Πάτρα, με έναν οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του.
Ειδικότερα, η μηχανή που οδηγούσε ο 50χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην οδό Κανελλοπούλου και από τη σύγκρουση, σύμφωτα με το τοπικό μέσο pelop.gr, τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ωστόσο για τον 50χρονο ήταν ήδη αργά. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.
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