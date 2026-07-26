Φωτιά στα Ιωάννινα - Καίει χαμηλή βλάστηση

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 27 πυροσβέστες

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φωτιά στα Ιωάννινα - Καίει χαμηλή βλάστηση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κατσικάς Ιωαννίνων το απόγευμα της Κυριακής.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 27 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα.
  • Υδροφόρες του Δήμου Ιωαννίνων συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.
  • Η πυρκαγιά δεν απειλεί οικίες ή υποδομές μέχρι στιγμής.
  • Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων για τη διερεύνηση των αιτιών.
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Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κατσικάς Ιωαννίνων.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ιωαννίνων.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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