Φωτιά στα Ιωάννινα - Καίει χαμηλή βλάστηση

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κατσικάς Ιωαννίνων το απόγευμα της Κυριακής.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 27 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα.

Υδροφόρες του Δήμου Ιωαννίνων συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά δεν απειλεί οικίες ή υποδομές μέχρι στιγμής.

Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων για τη διερεύνηση των αιτιών. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κατσικάς Ιωαννίνων.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ιωαννίνων.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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