Φωτιά στα Ιωάννινα - Καίει χαμηλή βλάστηση
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 27 πυροσβέστες
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- Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κατσικάς Ιωαννίνων το απόγευμα της Κυριακής.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 27 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα.
- Υδροφόρες του Δήμου Ιωαννίνων συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.
- Η πυρκαγιά δεν απειλεί οικίες ή υποδομές μέχρι στιγμής.
- Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων για τη διερεύνηση των αιτιών.
Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κατσικάς Ιωαννίνων.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ιωαννίνων.
Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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