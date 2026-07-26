Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112 για εκκένωση

Το 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Μουσικό Σχολείο Πυλαίας να απομακρυνθούν προς Πυλαία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112 για εκκένωση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Κυριακής.
  • Εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο Πυλαίας προς Πυλαία.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 27 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, εθελοντές, 12 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.
  • Υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης συνδράμουν λόγω ύπαρξης κατοικιών κοντά στην πυρκαγιά.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς.
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Άμεσα οι αρχές εξέδωσαν 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερο μήνυμα που καλούσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Μουσικό Σχολείο Πυλαίας να απομακρυνθούν προς Πυλαία.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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