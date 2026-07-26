Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112 για εκκένωση

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Κυριακής.

Εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο Πυλαίας προς Πυλαία.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 27 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, εθελοντές, 12 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης συνδράμουν λόγω ύπαρξης κατοικιών κοντά στην πυρκαγιά.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Άμεσα οι αρχές εξέδωσαν 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερο μήνυμα που καλούσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Μουσικό Σχολείο Πυλαίας να απομακρυνθούν προς Πυλαία.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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