Φωτιά τώρα στα Βασιλικά Φθιώτιδας – Καίει σε δασική έκταση

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/07) σε δασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά Φθιώτιδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 43 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 12 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.