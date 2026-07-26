Φωτιά στον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 37 πυροσβέστες
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- Νέα φωτιά ξέσπασε στον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης περίπου στις 17:30.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 37 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
- Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές από τη φωτιά.
- Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτίων.
Νέα φωτιά ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη, μετά την Πυλαία, αυτή τη φορά στο Ωραιόκαστρο, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μονολόφου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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