Κρήτη: Συνελήφθη 57χρονος για το δυστύχημα στον ΒΟΑΚ - Είχαν χυθεί λάδια από το όχημα του στον δρόμο

Snapshot Συνελήφθη 57χρονος οδηγός οχήματος για το θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη.

Ο 55χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του λόγω λαδιών που είχαν χυθεί στο οδόστρωμα.

Τα λάδια προήλθαν από υγρά που διέρρευσαν από το όχημα του 57χρονου μετά από μηχανική βλάβη.

Ο 57χρονος ακινητοποίησε το όχημα στην άκρη του δρόμου, αλλά δεν πρόλαβε να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν το δυστύχημα.

Σε βάρος του 57χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο 57χρονος οδηγός Ι.Χ., ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Αποσελέμη.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι ο 55χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του όταν πέρασε πάνω από λάδια που είχαν χυθεί στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να τραυματιστεί θανάσιμα κατά την πτώση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγη ώρα νωρίτερα το όχημα που οδηγούσε ο 57χρονος παρουσίασε μηχανική βλάβη, με συνέπεια να διαρρεύσουν υγρά στο οδόστρωμα. Ο οδηγός φέρεται να ακινητοποίησε το αυτοκίνητο του στην άκρη του δρόμου, ωστόσο πριν προλάβει να ειδοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, από το σημείο πέρασε ο άτυχος μοτοσικλετιστής.

Οι αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ σε βάρος του 57χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.