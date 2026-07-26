Φωτιά στην Κορινθία - Επιχειρούν τρία ελικόπτερα

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα.

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία Κορινθίας , νωρίς το βράδυ της Κυριακής.

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