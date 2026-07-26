Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκαν οι φωτιές σε Πυλαία και Μονόλοφο Ωραιοκάστρου

Snapshot Οι φωτιές σε Πυλαία και Μονόλοφο Ωραιοκάστρου οριοθετήθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στην Πυλαία κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 20 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη για την κατάσβεση.

Η πυρκαγιά στον Μονόλοφο δεν απείλησε σπίτια και υποδομές, με 37 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα να επιχειρούν.

Εστάλησαν μηνύματα από το 112 για ενημέρωση και εκκένωση της περιοχής γύρω από το Μουσικό Σχολείο Πυλαίας. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία και στον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Πυλαία, κοντά στην οποία υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες, κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Από την πυρκαγιά στον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου δεν απειλήθηκαν σπίτια και υποδομές, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Υπενθυμίζεται ότι, για τη φωτιά στην Πυλαία, οι αρχές εξέδωσαν 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερο μήνυμα που καλούσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Μουσικό Σχολείο Πυλαίας να απομακρυνθούν.

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