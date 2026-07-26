Τζον Τίκης: Την Τρίτη το τελευταίο αντίο στη φωνή της ομογένειας

Snapshot Ο Τζον Τίκης, γνωστός τραγουδιστής των δεκαετιών 1970 και 1980, απεβίωσε και προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και την ελληνική ομογένεια.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα.

Η κόρη του, Άντζελα Τίκη, ανακοίνωσε την εξόδιο ακολουθία μέσω κοινωνικών δικτύων και κάλεσε όσους επιθυμούν να τον συνοδεύσουν.

Ο Τζον Τίκης άφησε σημαντική μουσική κληρονομιά και συνδέθηκε στενά με τους Έλληνες της Αυστραλίας. Snapshot powered by AI

Βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στην ελληνική ομογένεια σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Τζον Τίκη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, που μεσουράνησε τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, αφήνει πίσω του μια σημαντική μουσική παρακαταθήκη, έχοντας συνδέσει ανεξίτηλα τη φωνή του με τους Έλληνες της Αυστραλίας.

Το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο ερμηνευτή θα πουν συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα.

Την είδηση και τις λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία γνωστοποίησε με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κόρη του, Άντζελα Τίκη: «Με αγάπη και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «όσοι επιθυμούν να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους».

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