Πέθανε ο τραγουδιστής Τζον Τίκης - Η συγκινητική ανάρτηση των παιδιών του

Snapshot Πέθανε ο τραγουδιστής Τζον Τίκης, όπως γνωστοποίησαν οι κόρες του μέσω ανάρτησης στα social media.

Ο Τζον Τίκης, γεννημένος το 1946 στη Μήθυμνα της Λέσβου, ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία στην Αυστραλία όπου κέρδισε διαγωνισμό τραγουδιού.

Δημιούργησε το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys» και απέκτησε τον πρώτο του χρυσό δίσκο, ενώ συνεργάστηκε και με το συγκρότημα «Λεβεντόπαιδα».

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1974, συνέχισε τη μουσική του καριέρα και παρουσίασε τηλεοπτική εκπομπή αφιερωμένη στην ελληνική μουσική και κουλτούρα.

Ήταν έγγαμος, ζούσε στη Γλυφάδα και είχε δύο κόρες και τέσσερα εγγόνια, με τις κόρες του να δραστηριοποιούνται στον χώρο της αστρολογίας και της συγγραφής. Snapshot powered by AI

Πέθανε ο τραγουδιστής Τζον Τίκης σε ηλικία 80 ετών, όπως έκαναν γνωστό πριν από λίγο οι κόρες του με ανάρτησή τους τους στα social media.

«I did it my way....Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε την ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα...Η αγάπη σας κι ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδινε δύναμη και κουράγιο...Μπαμπακα μας, καλό ταξίδι, η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους.Σ' αγαπάμε για πάντα Οι κόρες σου Άντζελα κι Αννίτα».

Γεννημένος στη Μήθυμνα της Λέσβου το 1946 με το όνομα Γιάννης Τεκές, ταξίδεψε το 1963 στην Αυστραλία για σπουδές με το υπερωκεάνιο «Πατρίς». Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του συμμετείχε σε διαγωνισμό τραγουδιού, όπου ξεχώρισε και κέρδισε το πρώτο βραβείο, γεγονός που αποτέλεσε την αρχή της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Με την άφιξή του στη Μελβούρνη εγκαταστάθηκε μαζί με τον αδελφό του και εργάστηκε σε οικογενειακό μανάβικο, ενώ παράλληλα συνέχιζε τις σπουδές του και παρακολουθούσε μαθήματα τραγουδιού, υποκριτικής και χορού.

Η μουσική πορεία στην Αυστραλία

Στα πρώτα βήματα της καριέρας του υιοθέτησε το καλλιτεχνικό όνομα John Tikis και δημιούργησε το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys», με το οποίο γνώρισε επιτυχία και απέκτησε τον πρώτο του χρυσό δίσκο.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με το συγκρότημα «Λεβεντόπαιδα», ερμηνεύοντας ελληνικά και ξένα τραγούδια και σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες.

Η επιστροφή στην Ελλάδα

Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε τη μουσική του πορεία κυκλοφορώντας νέα τραγούδια και εμφανιζόμενος σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της εποχής.

Στο απόγειο της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού και συμμετείχε σε μεγάλες μουσικές σκηνές, ενώ από το 1980 παρουσίασε για τέσσερα χρόνια την αυστραλιανή τηλεοπτική εκπομπή «Let’s Go Greek Endaxi», η οποία ήταν αφιερωμένη στην ελληνική μουσική και κουλτούρα.

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Η οικογένειά του

Ο Τζων Τίκης τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Γλυφάδα. Ήταν έγγαμος και είχε δύο κόρες και τέσσερα εγγόνια.

Η μεγαλύτερη κόρη του, Άντζελα Τίκη, ακολούθησε τον χώρο της αστρολογίας με τηλεοπτικές εμφανίσεις, ενώ η μικρότερη κόρη του, Αννίτα Τίκη, δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της συγγραφής.



