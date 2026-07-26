Επίθεση με αυτοκίνητο στο Βερολίνο: Νεκρός από πυρά της αστυνομίας, ο Αμπντούλ Μπαλούτ

Snapshot Ο ύποπτος δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο στο Βερολίνο φέρεται να σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.

Η επίθεση στο πάρκο Tiergarten είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό 29 ατόμων.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας χαρακτήρισε την επίθεση ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια.

Ο ύποπτος, Abdul Ballout, είχε ριζοσπαστικοποιηθεί και ήταν καταζητούμενος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται σε όλη τη Γερμανία λόγω του κινδύνου μιμητικών ενεργειών, ειδικά σε μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις. Snapshot powered by AI

Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στην Οδό Christopher.

Ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βoρειοδυτικά όρια του Βερολίνου.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας επιβεβαίωσε ότι ο δράστης της επίθεσης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Ο Λιβανέζος οδήγησε ένα βαν το βράδυ του Σαββάτου επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία γυναίκα και να τραυματιστούν 29 άτομα .

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Alexander Dobrindt έκανε λόγο για ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση.

Ο οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο μετά την επίθεση και διέφυγε. Για τον ύποπτο, τον Abdul Ballout, είχε ξεκινήσει ευρωπαϊκή καταδίωξη.

Τον 21χρονο Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές υποστηρικτή του «Ισλαμικού Κρτάτους», αναζητούσε από χθες το βράδυ η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση.

Αρχικά υπήρχαν ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή δεύτερου ατόμου, ωστόσο κύκλοι ασφαλείας εκτιμούν πλέον ότι πρόκειται πιθανότατα για μεμονωμένο δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Focus Online από πηγές ασφαλείας, ο 21χρονος ύποπτος φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί πριν από χρόνια από έναν ισλαμιστή κήρυκα από το Μπόχουμ.

Ο συγκεκριμένος είχε απελαθεί από τη Γερμανία πριν από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, η αστυνομία πραγματοποίησε επιχείρηση σε ένα μικρό εξοχικό κτίσμα (κήπο-καλύβα) στην περιοχή Σπαντάου του Βερολίνου.

Δεν είχε γίνει αρχικά σαφές αν εκεί βρισκόταν ο ύποπτος οδηγός. Οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν περικυκλώσει το σημείο περίπου στις 18:00 και έπειτα πραγματοποίησε την έφοδο, όπου κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός ο δράστης της χθεσινής επίθεσης.

Σύμφωνα με την BILD, o Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων, για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος».

Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσει. Γείτονάς του δήλωσε στο FOCUS ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως «απόλυτο χάος», καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου.

Ντόμπριντ: «Αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη Γερμανία»

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιμητικών ενεργειών και ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας σε ολόκληρη τη Γερμανία, ιδιαίτερα σε μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις.

Η επίθεση έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα, καθώς σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας από τις μεγαλύτερες δημόσιες εκδηλώσεις του Βερολίνου, με χιλιάδες συμμετέχοντες στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Γερμανία: Πρόκειται για ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση, αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών

«Όλα δείχνουν» ότι η επίθεση το βράδυ του Σαββάτου στο Βερολίνο, η οποία άφησε τουλάχιστον έναν νεκρό το Σάββατο 25 Ιουλίου, ήταν «ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε την Κυριακή ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναθεωρώντας προς τα πάνω τον αριθμό των τραυματιών σε είκοσι εννέα και δίνοντας το πλήρες όνομα του υπόπτου που διαφεύγει, Αμπντούλ Μπαλούτ.

Σύμφωνα με τους ιστότοπους του περιοδικού Der Spiegel και της εφημερίδας Bild, ο ύποπτος είχε επιχειρήσει να ενταχθεί στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Συρία το 2025, αλλά συνελήφθη στον Λίβανο.

Στη συνέχεια, απεστάλη πίσω στη Γερμανία, όπου καταδικάστηκε το 2026, σε ξεχωριστή υπόθεση, για «προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους».

Γνωστός στις αρχές ως ισλαμιστής ήταν ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος αναζητείται από χθες το βράδυ ως ύποπτος για την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν, όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος.

Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως «τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ύποπτος γεννήθηκε το 2005 στο Βερολίνο, είναι Γερμανός υπήκοος με καταγωγή από τον Λίβανο και πέρυσι ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος».

Επιστρέφοντας, συνελήφθη με την υποψία ότι σχεδίαζε «σοβαρή πράξη βίας η οποία θέτει σε κίνδυνο το κράτος» και η εισαγγελία εισηγήθηκε την τριετή φυλάκισή του. Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Tiergarten στο Βερολίνο επέβαλε τελικά ποινή φυλάκισης ενός έτους και τον περασμένο Μάιο ο Αμπντούλ Μπαλούτ αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης. Αύριο μάλιστα ήταν προγραμματισμένο ένα τέτοιο μάθημα. Πριν από λίγες εβδομάδες, αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, οι αρχές έλαβαν πληροφορίες που ήθελαν τον αναζητούμενο να έχει αναρτήσει φωτογραφία όπλου στο διαδίκτυο. Σε έρευνα ωστόσο που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμά του, εντοπίστηκε τότε μόνο ένα ψεύτικο όπλο.

Βερολίνο: Αυτός είναι ο Ισλαμιστής δράστης της φονικής επίθεσης σε φεστιβάλ

Ο 21χρονος Αμπντούλ Μπ. είναι ο βασικός ύποπτος για την επίθεση με λευκό βαν στο φεστιβάλ της Ημέρας της Οδού Christopher στο Βερολίνο, που προκάλεσε έναν θάνατο και 14 τραυματίες.Ο δράστης χρησιμοποιήσε και αιχμηρό αντικείμενο κατά του πλήθους και διέφυγε πεζός μετά την επίθεση.Ο Αμπντούλ Μπ., γνωστός στις αρχές για ισλαμιστικούς κύκλους, είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί από δομή κράτησης ανηλίκων.Η αστυνομία δημοσιοποίησε τα στοιχεία του υπόπτου και καλεί τους πολίτες να μην τον προσεγγίζουν καθώς θεωρείται επικίνδυνος.

Τα κίνητρα και η ακριβής σειρά των γεγονότων της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη σύλληψη του δράστη.

Η γερμανική αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή και αναζητά με κάθε μέσο τον 21χρονο Αμπντούλ Μπ., ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εκδήλωση για την Ημέρα της Οδού Christopher στο Βερολίνο. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό 14 ατόμων.

BREAKING: Driver in Berlin car-ramming attack identified as 21-year-old male Abdul B., police say amid a widespread manhunt.He is alleged to have driven his vehicle into a crowd at CSD Pride Parade, as well as stabbed several others, killing 1 person and injuring 16 others. https://t.co/hsEgw3ES0M pic.twitter.com/Nq7U31uuSy

— Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 26, 2026

Ο δράστης προσέκρουσε με ένα λευκό βαν στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο κεντρικό πάρκο Tiergarten, όπου γινόταν ο εορτασμός για την Ημέρα της Οδού Christopher. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα μετά τη σύγκρουση και κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και γερμανικά μέσα, ο άνδρας φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανώς μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποίησε κατά του πλήθους. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στην εφημερίδα BILD ότι είδαν τραύματα από μαχαίρι σε αρκετά θύματα.

Ο 21χρονος Αμπντούλ Μπ., γνωστός στις αρχές για ισλαμιστικούς κύκλους, είχε μόλις βει από δομή κράτησης ανηλίκων τον περασμένο Μάιο. Η αστυνομία έχει ήδη πραγματοποιήσει έρευνα στο διαμέρισμά του στο Βερολίνο, χωρίς όμως να βρει στοιχεία που να οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Σε κατεπείγουσα ανακοίνωση, η αστυνομία δημοσιοποίησε τη φωτογραφία και τα στοιχεία του υπόπτου, ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών. Περιγράφεται ως αδύνατος, ύψους 1,90 μέτρων, με μαύρα μαλλιά, ενώ κατά την επίθεση φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

Η αστυνομία προειδοποιεί να μην προσεγγίζεται ο ύποπτος, καθώς ενδέχεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος, και καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 110.

Παρά τις έρευνες, εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, ούτε η ακριβής σειρά των γεγονότων ή ορόλος του υπόπτου.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη του δράστη.

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