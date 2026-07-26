Γερμανία: Πρόκειται για ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση, αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών

Σεσημασμένος ισλαμιστής ο ύποπτος, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης, για τη χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο στο Βερολίνο - Σχεδίαζε και παλιαότερα επίθεση, παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης

Δημήτρης Μάνωλης

Γερμανία: Πρόκειται για ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση, αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών
ΚΟΣΜΟΣ
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«Όλα δείχνουν» ότι η επίθεση στο περιθώριο της «πορείας υπερηφάνειας» στο Βερολίνο, η οποία άφησε τουλάχιστον έναν νεκρό το Σάββατο 25 Ιουλίου, ήταν «ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε την Κυριακή ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναθεωρώντας προς τα πάνω τον αριθμό των τραυματιών σε είκοσι εννέα και δίνοντας το πλήρες όνομα του υπόπτου που διαφεύγει, Αμπντούλ Μπαλούτ.

Σύμφωνα με τους ιστότοπους του περιοδικού Der Spiegel και της εφημερίδας Bild, ο ύποπτος είχε επιχειρήσει να ενταχθεί στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Συρία το 2025, αλλά συνελήφθη στον Λίβανο.

Στη συνέχεια, απεστάλη πίσω στη Γερμανία, όπου καταδικάστηκε το 2026, σε ξεχωριστή υπόθεση, για «προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους».

Γνωστός στις αρχές ως ισλαμιστής ήταν ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος αναζητείται από χθες το βράδυ ως ύποπτος για την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν, όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος.

Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως «τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ύποπτος γεννήθηκε το 2005 στο Βερολίνο, είναι Γερμανός υπήκοος με καταγωγή από τον Λίβανο και πέρυσι ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος».

Επιστρέφοντας, συνελήφθη με την υποψία ότι σχεδίαζε «σοβαρή πράξη βίας η οποία θέτει σε κίνδυνο το κράτος» και η εισαγγελία εισηγήθηκε την τριετή φυλάκισή του. Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Tiergarten στο Βερολίνο επέβαλε τελικά ποινή φυλάκισης ενός έτους και τον περασμένο Μάιο ο Αμπντούλ Μπαλούτ αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης. Αύριο μάλιστα ήταν προγραμματισμένο ένα τέτοιο μάθημα. Πριν από λίγες εβδομάδες, αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, οι αρχές έλαβαν πληροφορίες που ήθελαν τον αναζητούμενο να έχει αναρτήσει φωτογραφία όπλου στο διαδίκτυο. Σε έρευνα ωστόσο που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμά του, εντοπίστηκε τότε μόνο ένα ψεύτικο όπλο.

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