Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος - Πληροφορίες για νεκρό

Η αστυνομία διέκοψε την εκδήλωση και ζήτησε από τον κόσμο να απομακρυνθεί

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος - Πληροφορίες για νεκρό
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένα όχημα έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κεντρικό πάρκο Tiergarten της πρωτεύουσας, της Γερμανίας Βερολίνου, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, πολλοί άνθρωποι να τραυματιστούν. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός.

Στην περιοχή βρισκόταν σε εξέλιξη ο εορτασμός της Ημέρας της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Η αστυνομία διέκοψε την εκδήλωση και ζήτησε από τον κόσμο να απομακρυνθεί.

Υπάρχει τουλάχιστον μια σύλληψη, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είναι του οδηγού του αυτοκινήτου.

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