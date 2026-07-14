Βερολίνο: 68χρονος κατηγορείται ότι νάρκωσε και βίασε 14 γυναίκες

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η Γερμανία την υπόθεση ενός 68χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι νάρκωσε και βίασε 14 γυναίκες, τις οποίες είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογών γνωριμιών, και ότι βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελικές Αρχές του Βερολίνου.

Η εισαγγελία του Βερολίνου απήγγειλε κατηγορίες σήμερα σε βάρος του 68χρονου για τουλάχιστον 22 βιασμούς, καθώς και για βαριές σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο άνδρας βρίσκεται προφυλακισμένος από τις αρχές Μαρτίου. Στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ότι ο 68χρονος εντόπιζε τα υποψήφια θύματά του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών και τα νάρκωνε με ένα μίγμα υπνωτικών χαπιών και αλκοόλ.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αφορά 22 ξεχωριστά περιστατικά και 14 γυναίκες, αν και οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Οι βιασμοί φέρεται να έλαβαν χώρα μεταξύ του 2016 και του 2022 στο Βερολίνο. Καμία από τις γυναίκες δεν έχει ανάμνηση των ειδεχθών πράξεων του 68χρονου, οι οποίες αποκαλύφθηκαν κατά την διάρκεια της έρευνας των αρχών, όταν πραγματοποιήθηκε έφοδος στο σπίτι του ύποπτου και κατασχέθηκε μια συσκευή που περιείχε «πολλά βίντεο σεξουαλικών αδικημάτων», σύμφωνα με την Εισαγγελία.

«Ο κατηγορούμενος φέρεται να νάρκωνε τις γυναίκες με υπνωτικά χάπια σε συνδυασμό με αλκοόλ και στη συνέχεια τις βίαζε. Φέρεται να είχε γνωρίσει τις γυναίκες προηγουμένως μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισαγγελίας του Βερολίνου.

Η αστυνομία εντόπισε τον δράστη μέσω βίντεο που μοιράστηκε ο ίδιος με γνωστό του, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο άλλης έρευνας των αρχών για μια παρόμοια υπόθεση.

Εκτός από τις 14 γυναίκες, οι αρχές διεξάγουν έρευνα για 30 ακόμη θύματα, ενώστην περίπτωση μιας γυναίκας που φέρεται να βιάστηκε 36 φορές από τον 68χρονο άνδρα μεταξύ του 2010 και του 2014, η εισαγγελία δήλωσε ότι η διαδικασία έπρεπε να διακοπεί λόγω παραγραφής του αδικήματος.