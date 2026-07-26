Βερολίνο: Αυτός είναι ο Ισλαμιστής δράστης της φονικής επίθεσης σε φεστιβάλ

Ο δράστης προσέκρουσε με ένα λευκό βαν στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο κεντρικό πάρκο Tiergarten

Δημήτρης Δρίζος

Βερολίνο: Αυτός είναι ο Ισλαμιστής δράστης της φονικής επίθεσης σε φεστιβάλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 21χρονος Αμπντούλ Μπ. είναι ο βασικός ύποπτος για την επίθεση με λευκό βαν στο φεστιβάλ της Ημέρας της Οδού Christopher στο Βερολίνο, που προκάλεσε έναν θάνατο και 14 τραυματίες.
  • Ο δράστης χρησιμοποιήσε και αιχμηρό αντικείμενο κατά του πλήθους και διέφυγε πεζός μετά την επίθεση.
  • Ο Αμπντούλ Μπ., γνωστός στις αρχές για ισλαμιστικούς κύκλους, είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί από δομή κράτησης ανηλίκων.
  • Η αστυνομία δημοσιοποίησε τα στοιχεία του υπόπτου και καλεί τους πολίτες να μην τον προσεγγίζουν καθώς θεωρείται επικίνδυνος.
  • Τα κίνητρα και η ακριβής σειρά των γεγονότων της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη σύλληψη του δράστη.
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Η γερμανική αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή και αναζητά με κάθε μέσο τον 21χρονο Αμπντούλ Μπ., ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εκδήλωση για την Ημέρα της Οδού Christopher στο Βερολίνο. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό 14 ατόμων.

Ο δράστης προσέκρουσε με ένα λευκό βαν στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο κεντρικό πάρκο Tiergarten, όπου γινόταν ο εορτασμός για την Ημέρα της Οδού Christopher. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα μετά τη σύγκρουση και κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και γερμανικά μέσα, ο άνδρας φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανώς μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποίησε κατά του πλήθους. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στην εφημερίδα BILD ότι είδαν τραύματα από μαχαίρι σε αρκετά θύματα.

Ο 21χρονος Αμπντούλ Μπ., γνωστός στις αρχές για ισλαμιστικούς κύκλους, είχε μόλις βει από δομή κράτησης ανηλίκων τον περασμένο Μάιο. Η αστυνομία έχει ήδη πραγματοποιήσει έρευνα στο διαμέρισμά του στο Βερολίνο, χωρίς όμως να βρει στοιχεία που να οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Σε κατεπείγουσα ανακοίνωση, η αστυνομία δημοσιοποίησε τη φωτογραφία και τα στοιχεία του υπόπτου, ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών. Περιγράφεται ως αδύνατος, ύψους 1,90 μέτρων, με μαύρα μαλλιά, ενώ κατά την επίθεση φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

Η αστυνομία προειδοποιεί να μην προσεγγίζεται ο ύποπτος, καθώς ενδέχεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος, και καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 110.

Παρά τις έρευνες, εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, ούτε η ακριβής σειρά των γεγονότων ή ορόλος του υπόπτου.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη του δράστη.

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