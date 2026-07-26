Γερμανία: Κρίση στην κυβέρνηση Μερτς - Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταφορών

Snapshot Ο υπουργός Μεταφορών της Γερμανίας, Πάτρικ Σνάιντερ, παραιτήθηκε λόγω «μη αξιοπρεπούς κατάστασης» και αδυναμίας ουσιαστικής εργασίας.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιχείρησε να απομακρύνει τον Σνάιντερ, αλλά ο προτεινόμενος διάδοχός του απέρριψε την πρόταση.

Η παραίτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κριτική για τον τρόπο ηγεσίας του Μερτς εντός της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης.

Ο πρώην συνεργάτης της Μέρκελ, Πέτερ Άλτμαϊερ, δήλωσε «συγκλονισμένος και θυμωμένος» από τον τρόπο αντιμετώπισης του Σνάιντερ.

Η κοινοβουλευτική ομάδα CDU/CSU θα συνεδριάσει εκτάκτως για να εκλέξει νέο επικεφαλής, με τον Thorsten Frei να θεωρείται πιθανός διάδοχος του Γενς Σπαν. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Μεταφορών της κυβέρνησης Φρίντριχ Μερτς, Πάτρικ Σνάιντερ ανακοίνωσε την παραίτησή του, συνοδεύοντας την απόφαση με μια σφοδρή επίκριση προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σε ανακοίνωσή του, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Focus Online, αναφέρει ότι προχωρά στην απόφαση αυτή «λόγω των εξελίξεων των τελευταίων ημερών» και θέλει παράλληλα «να τερματίσει μια κατάσταση που δεν είναι αξιοπρεπής και καθιστά αδύνατη την απαραίτητη ουσιαστική εργασία».

Ο Σνάιντερ μιλά για «μη αξιοπρεπή κατάσταση»

Η κατάσταση που ο Σνάιντερ χαρακτήρισε «μη αξιοπρεπή» προέκυψε όταν ο καγκελάριος τον ενημέρωσε ότι σκόπευε να τον απομακρύνει από τη θέση του υπουργού Μεταφορών. Ωστόσο, στη συνέχεια ο εκλεκτός του Μερτς για τη διαδοχή του, ο οικονομικός πολιτικός του CDU Fritz Güntzler, απέρριψε την πρόταση του καγκελαρίου.

Η ασυνήθιστη αυτή εξέλιξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU). Από την πτέρυγα των Χριστιανοδημοκρατών Εργαζομένων (CDA) διατυπώθηκαν κατηγορίες για αμφιλεγόμενο τρόπο ηγεσίας του Μερτς.

Ο αντιπρόεδρος της CDA, Ντάνιελ Μπώμλερ, έκανε λόγο για «εντύπωση αυθαιρεσίας» που δημιούργησε ο καγκελάριος και πρόεδρος του CDU, σημειώνοντας ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να διοικείται «σαν φεουδαρχικό βασίλειο».

Άλτμαϊερ: «Είμαι συγκλονισμένος και θυμωμένος»

Ιδιαίτερη προσοχή προκάλεσε το σχόλιο του πρώην στενότερου συνεργάτη της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, Peter Altmaier.

Ο Άλτμαϊερ δήλωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο Σνάιντερ τον έκανε «συγκλονισμένο και θυμωμένο». Σύμφωνα με τον ίδιο, η στάση του καγκελαρίου δεν ανταποκρίνεται ούτε στην προσωπικότητα του Σνάιντερ ούτε στο έργο που επιτέλεσε ως υπουργός.

Ο αδελφός του Σνάιντερ, Γκόρντον, πρωθυπουργός της Ρηνανίας-Παλατινάτου, αναδημοσίευσε στην πλατφόρμα X την κριτική του Άλτμαϊερ χωρίς άλλο σχόλιο.

Ο Γκέρχαρντ Κάουτ, πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης του CDU στην περιοχή Άρτσφελντ, όπου ανήκει ο Σνάιντερ, χαρακτήρισε την εξέλιξη «το απόλυτο τελευταίο».

Μπόσμπαχ: «Ο Σνάιντερ δεν το άξιζε»

Κριτική άσκησε επίσης ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς του CDU, Wolfgang Bosbach.

«Ο Σνάιντερ δεν το άξιζε αυτό», έγραψε ο Μπόσμπαχ, ο οποίος ανήκει στη μεγαλύτερη κομματική οργάνωση του CDU στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Στην ανακοίνωσή του, ο Πάτρικ Σνάιντερ αναφέρει ότι θα ζητήσει από τον καγκελάριο «να προτείνει στον ομοσπονδιακό πρόεδρο την απομάκρυνσή μου από το αξίωμα του ομοσπονδιακού υπουργού Μεταφορών».

Εξηγώντας την απόφασή του, τόνισε ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν είναι δυνατή η ουσιαστική εργασία, επισημαίνοντας:

«Όχι μόνο, αλλά ιδιαίτερα στον τομέα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, επίκεινται άμεσα σημαντικές και εκτεταμένες αποφάσεις που δεν επιδέχονται αναβολή. Προς το συμφέρον της χώρας και ενός λειτουργικού υπουργείου, είναι επομένως απαραίτητη μια γρήγορη και σαφής ρύθμιση της διαδοχής».

Την ερχόμενη Τετάρτη η κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) θα συνεδριάσει εκτάκτως προκειμένου να εκλέξει ως νέο επικεφαλής της, στη θέση του Γενς Σπαν, τον σημερινό υπουργό Καγκελαρίας Thorsten Frei.

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