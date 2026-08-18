Η METLEN εξαγοράζει την Joule, εταιρεία λογισμικού βελτιστοποίησης της διαχείρισης έργων ΑΠΕ

Η METLEN ανακοινώνει την εξαγορά της Joule, ελληνικής εταιρείας ενεργειακού λογισμικού, πραγματοποιώντας ένα ακόμη στρατηγικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων της στον τομέα της εκπροσώπησης και βελτιστοποίησης ενεργειακών χαρτοφυλακίων.

Στον πυρήνα της εξαγοράς βρίσκεται η πλατφόρμα jHub, ένα προηγμένο σύστημα απομακρυσμένης εποπτείας, ελέγχου και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σταθμών αποθήκευσης. Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά από τη Joule και επιτρέπει την παρακολούθηση της λειτουργίας των σταθμών σε πραγματικό χρόνο, την ακριβέστερη πρόβλεψη παραγωγής, την απομακρυσμένη εφαρμογή εντολών περιορισμού παραγωγής, καθώς και την παροχή προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους παραγωγούς μέσω ολοκληρωμένου customer portal.

Η εξαγορά ενισχύει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες της METLEN στη διαχείριση και εμπορική βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων ΑΠΕ και αποθήκευσης, καθώς και τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) της εταιρείας, έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον δυναμικούς της ελληνικής αγοράς. Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται αριθμεί σήμερα περίπου 1.450 σταθμούς ΑΠΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3 GW, καλύπτοντας το σύνολο των βασικών τεχνολογιών ΑΠΕ. Πρόσφατα εντάχθηκαν στο χαρτοφυλάκιο και οι πρώτοι δύο σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 378 MW.

Παράλληλα, ο ΦοΣΕ της METLEN έχει αναπτύξει παρουσία και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας υπηρεσίες εκπροσώπησης παραγωγών στην Ιταλία και τη Ρουμανία, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης των δραστηριοτήτων και στη Βουλγαρία.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων περικοπών παραγωγής και περιόδων αρνητικών τιμών ενέργειας, η δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης των χαρτοφυλακίων σε πραγματικό χρόνο καθίσταται κρίσιμη. Με την ενσωμάτωση του jHub, η METLEN αποκτά τεχνολογική αυτονομία σε μια κρίσιμη επιχειρησιακή λειτουργία, ενισχύοντας την ικανότητά της να βελτιστοποιεί τη λειτουργία των ενεργειακών χαρτοφυλακίων της και να αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τις δυνατότητες των μονάδων ΑΠΕ.

Παράλληλα, η πλατφόρμα δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών ενεργειακών υπηρεσιών, όπως προηγμένες εφαρμογές διαχείρισης συστημάτων αποθήκευσης, λύσεις για κατανεμόμενες (dispatchable) μονάδες ΑΠΕ, εμπορική διαχείριση υβριδικών χαρτοφυλακίων που συνδυάζουν ΑΠΕ και αποθήκευση. Η επένδυση αυτή ενισχύει τη στρατηγική θέση της METLEN ως ολοκληρωμένου παρόχου καινοτόμων ενεργειακών και ψηφιακών λύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για τους παραγωγούς που συνεργάζονται με τη METLEN, η επένδυση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ακόμη πιο προηγμένο μοντέλο υπηρεσιών. Πέρα από την εκπροσώπησή τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, αποκτούν πρόσβαση σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, με πλήρη εικόνα της λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους σε πραγματικό χρόνο, προηγμένα εργαλεία αναφορών και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και δυνατότητα αξιοποίησης νέων υπηρεσιών ενεργειακής ευελιξίας.

Η συμφωνία εξαγοράς προβλέπει την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του υφιστάμενου έμψυχου δυναμικού της Joule σε επίπεδο ανάπτυξης προϊόντος, μηχανικής και go-to-market, με υποστήριξη πλέον από τη METLEN.