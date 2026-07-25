Πλήρωσαν ακριβά το εντυπωσιακό σόου με καπνογόνα: «Τσουχτερά» πρόστιμα σε Μπάγερν και Στουτγκάρδη

Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί στον τελικό του κυπέλλου Γερμανίας είχε τελικά βαρύ οικονομικό τίμημα για την Μπάγερν Μονάχου και τη Στουτγκάρδη. Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB) επέβαλε πρόστιμο ύψους 260.000 ευρώ σε κάθε σύλλογο, μετά τη μαζική χρήση καπνογόνων από τις εξέδρες στον τελικό του Βερολίνου.

Το αθλητικό δικαστήριο του DFB έκρινε ότι οι δύο ομάδες φέρουν ευθύνη για τη συμπεριφορά των οπαδών τους και τιμώρησε τους συλλόγους για «αντιαθλητική συμπεριφορά των φιλάθλων». Από το συνολικό ποσό της ποινής, κάθε ομάδα έχει τη δυνατότητα να διαθέσει έως και 86.700 ευρώ σε μέτρα ασφαλείας ή προγράμματα πρόληψης της βίας, αρκεί να αποδείξει τις σχετικές δαπάνες έως την 31η Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, πίσω από τα καπνογόνα του τελικού δεν υπήρχε μόνο η επιθυμία για ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Οι οργανωμένοι φίλαθλοι των δύο ομάδων χρησιμοποίησαν την εξέδρα ως μέσο διαμαρτυρίας απέναντι στη διοίκηση του γερμανικού ποδοσφαίρου και την Ομοσπονδία.

Οι Ultras εξέφρασαν οργή στην πολιτική της Ομοσπονδίας σχετικά με τις ποινές για οπαδικά παραπτώματα, υποστηρίζοντας πως οι κυρώσεις εις βάρος των συλλόγων είναι υπερβολικές κι ότι ο DFB απομακρύνεται από την παραδοσιακή οπαδική κουλτούρα της Γερμανίας. Στις εξέδρες εμφανίστηκαν πανό με αιχμηρά μηνύματα κατά της Ομοσπονδίας, μεταξύ αυτών και το σύνθημα: Kläger, Richter, Henker (σ.σ. «Κατήγορος, δικαστής, δήμιος»), με το οποίο οι οπαδοί κατηγόρησαν τον DFB ότι λειτουργεί ταυτόχρονα ως ελεγκτής και τιμωρός.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρέθηκαν επίσης οι περιορισμοί που, σύμφωνα με τους φιλάθλους, απειλούν την ελευθερία της οπαδικής έκφρασης, αλλά και ζητήματα όπως η εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου και το αυξημένο κόστος παρουσίας των φιλάθλων στα γήπεδα.

Η συμβολική δράση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού, όταν οι οπαδοί και των δύο ομάδων άναψαν περίπου 300 πυροτεχνικά αντικείμενα ο καθένας. Η μεγάλη ποσότητα καπνού που δημιουργήθηκε, ανάγκασε τον διαιτητή να διακόψει προσωρινά τον αγώνα στο 55’ για περίπου 3 λεπτά.

Ο τελικός ολοκληρώθηκε με εμφατική νίκη της Μπάγερν Μονάχου (3–0) χάρη στην εκπληκτική εμφάνιση του Χάρι Κέιν, ο οποίος έκανε χατ–τρικ και «υπέγραψε» το νταμπλ των Βαυαρών ύστερα από 6 χρόνια.