Μάχη με τις φλόγες σε Ισπανία και Γαλλία: «Η σημαντικότερη φωτιά στην ιστορία της χώρας»

Snapshot Η πυρκαγιά στην Άβιλα χαρακτηρίζεται ως η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, με περίπου 75.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί.

Η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία πλησιάζει σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από το Μπορντό, όπου εξετάζεται ακόμη και η πλήρης εκκένωση της πόλης.

Σχεδόν 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους σε Γαλλία και Ισπανία λόγω των πυρκαγιών, που έχουν καταστρέψει εκατοντάδες σπίτια και εκτεταμένες εκτάσεις γης.

Οι ισχυροί άνεμοι και το επικείμενο κύμα καύσωνα επιδεινώνουν την κατάσταση, καθιστώντας δύσκολη την αντιμετώπιση των πυρκαγιών από τις υπηρεσίες διάσωσης.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας κάλεσε για εθνική συμφωνία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ εξέφρασε τη θλίψη του για την καταστροφή της φυσικής κληρονομιάς. Snapshot powered by AI

Η πυρκαγιά της Άβιλα, κοντά στη Μαδρίτη, είναι «η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά» στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, δήλωσε σήμερα η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Σάρα Αχέσεν.

«Σε ό,τι αφορά την Άβιλα, μιλάμε για τη σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας», είπε η υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ναβαλκαρνέρο, κοντά στη Μαδρίτη.

Περίπου 75.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω των πύρινων μετώπων που μαίνονται στα περίχωρα της Μαδρίτης και σε γειτονικές περιοχές της πρωτεύουσας, καθώς και στη Βαλένθια, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Στη Γαλλία εξετάζεται η εκκένωση του Μπορντό

Η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία βρίσκεται πλέον σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από το Μπορντό, ενώ οι τοπικές Αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο πλήρους εκκένωσης της πόλης, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί.

Συνολικά, σχεδόν 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται.

Περίποου 220.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες του στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό, καθώς η φωτιά πλησιάζει την πόλη, γνωστή για τους αμπελώνες της.

Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα κατά την διάρκεια της νύχτας και μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα γης.

Οι φλόγες πλησιάζουν το Μπορντό

Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τομά Καζενάβ, δήλωσε ότι η φωτιά απέχει πλέον περίπου 15 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης. «Η πυρκαγιά βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τα σημεία εισόδου της πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, έκανε λόγο για μια κατάσταση που παραμένει «εξαιρετικά δύσκολη», ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να εμποδίσουν τις φλόγες να φτάσουν στο αστικό κέντρο.

Στην περιοχή του Μπορντό, που είναι παγκοσμίως γνωστή για τους αμπελώνες της, είναι «πολύ πιθανό» να βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία σε καιρό ειρήνης, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση.

Η πυρκαγιά συγκαταλέγεται ήδη στις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Άλλες πυρκαγιές έχουν κάψει πολλά στρέμματα στις περιοχές Var και στην Κορσική.

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το εκθεσιακό κέντρο του Μπορντό

Μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων εκτοπισμένων, κάποιοι έχουν βρει καταφύγιο στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μπορντό. Ο δήμαρχος του Μπορντό εκτίμησε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες του σε 2.500, σε σύγκριση με 5.000-6.000 την προηγούμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Μπορντό και πρόεδρο της μητροπολιτικής περιοχής, στους εκτοπισμένους που θα μπορούν να μετακινηθούν θα προσφερθούν πιο μόνιμες λύσεις στέγασης.

Εντολή άμεσης εκκένωσης στο Le Barp

Οι κάτοικοι της κοινότητας Le Barp, νοτιοδυτικά του Μπορντό, έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή.

Το επείγον μήνυμα που απέστειλαν οι αρχές της περιφέρειας Ζιρόντ ανέφερε: Οι κάτοικοι του Le Barp πρέπει να εκκενώσουν αμέσως προς τα νότια. Ο αυτοκινητόδρομος A63 προς το Μπορντό έχει κλείσει από την περιοχή Liposthey. Η εκκένωση πρέπει να γίνεται μέσω της A63 προς την κατεύθυνση της Μπαγιόν. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν αποκλειστικά τις επίσημες οδηγίες.

Έχουν καταστραφεί 240 σπίτια

Σύμφωνα με τη νομαρχία της Ζιρόντ, 240 κατοικίες έχουν ήδη καταστραφεί από τις φλόγες.

Στην περιοχή επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες, με τη συνδρομή τοπικών αγροτών, οι οποίοι ανεφοδιάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα με νερό, ενώ πυκνοί καπνοί καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή.

Νέοι τραυματισμοί πυροσβεστών

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ακόμη επτά πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τραυματιών, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν την προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς το Μπορντό.

Φόβοι για άνοδο της θερμοκρασίας

Η απρόβλεπτη φύση της πυρκαγιάς περιπλέκει το έργο των υπηρεσιών διάσωσης. «Είναι μια πυρκαγιά που δεν έχει νόημα, δεν έχει κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να την προβλέψουμε», εξήγησε στο AFP ο Guillaume Millet, από την Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Νομού Gironde (Sdis).

Αυτή η ανησυχία επιδεινώνεται από την πρόγνωση του καιρού.

«Την επόμενη εβδομάδα, δυστυχώς, θα έχουμε ένα ακόμη κύμα καύσωνα. Φτάνουμε στα όρια των δυνατοτήτων μας και πλησιάζουμε σε μια επιχειρησιακή αδυναμία», προειδοποίησε ο αντισυνταγματάρχης Ντέιβιντ Ανοτέλ, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών, στο France Inter.

Ρεκόρ έκτασης και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Οι ισχυροί άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας επιτάχυναν την εξάπλωση των μετώπων, με τις γαλλικές αρχές να κάνουν λόγο για ιστορικό ρεκόρ στην έκταση των φετινών πυρκαγιών. Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους φιλοξενούνται προσωρινά σε κέντρα υποδοχής στο Μπορντό, περιμένοντας με αγωνία να μάθουν αν οι κατοικίες τους έχουν σωθεί από τις φλόγες.

«Δύσκολες ώρες» για την Ισπανία

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ απηύθυνε έκκληση για μία εθνική «συμφωνία» για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για την χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από την Μαδρίτη και της Βαλένθια.

«Δύσκολες ώρες μας περιμένουν, είναι βέβαιο, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε λάβει εδώ δείχνουν ότι η νύκτα ήταν θετική σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της φωτιάς, τον έλεγχο και τις επιχειρήσεις αντιμετώπισής της», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην πυρόπληκτη περιοχή της Αβιλα.

Ο ισπανός πρωθυπουργός που έρχεται συχνά σε αντιπαράθεση με συντηρητικές τοπικές ηγεσίες των αυτόνομων ισπανικών περιοχών επέμεινε ότι υπάρχει ανάγκη για «μια απάντηση κατάλληλη και ανάλογη με το μέγεθος αυτών των κλιματικών εκτάκτων αναγκών» και πρόσθεσε ότι «όλες οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ΄ εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια «ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς».

«Κάποιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εδώ και τέσσερις ημέρες, άλλοι έχουν χάσει τις περιουσίες τους και όλοι μας έχουμε χάσει μια ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά», δήλωσε ο βασιλιάς Φελίπε κατά την επίσκεψή του σε κέντρο φιλοξενίας πυρόπληκτων στην περιφέρεια της Μαδρίτης.

Περί τις 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια, στα ανατολικά, όπου οι ισχυροί άνεμοι απειλούν να επεκτείνουν την πυρκαγιά προς νότον.

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 250.000 γης δυτικά της Μαδρίτης.

«Είμαστε αντιμέτωποι με μια εθνικών διαστάσεων κατάσταση έκτακτης ανάγκης που εκτείνεται από την Αυτόνομη Κοινότητα της Μαδρίτης έως την επαρχία Άβιλα (Καστίγια - ι - Λεόν) και την επαρχία του Τολέδο (Καστίγια-Λα Μάντσα), σε ένα μέτωπο 280 χιλιομέτρων. Πρόκειται για μια γιγάντια πυρκαγιά, την οποία ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί να αντιμετωπίσει με όλες του τις δυνάμεις», δήλωσε στη δημόσια ισπανική τηλεόραση η γενική γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βιρχίνια Μπαρκόνες.

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