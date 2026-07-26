«Είμαστε πιο απαισιόδοξοι από ότι χθες» - Χωρίς ελπίδες για έλεγχο των πυρκαγιών Γαλλία και Ισπανία

Snapshot Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει περιοχές στη Γαλλία και την Ισπανία λόγω των δασικών πυρκαγιών που δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες.

Στη Γαλλία, οι πυρκαγιές παραμένουν ανεξέλεγκτες με περίπου 250.000 εκκενωμένους, ενώ ο στρατός έχει κινητοποιηθεί για υποστήριξη στην κατάσβεση.

Στην Ισπανία, έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με σχεδόν 60.000 ανθρώπους να έχουν εκκενώσει περιοχές κοντά στη Μαδρίτη, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται «η χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδράμει με αεροπορικά μέσα και προσωπικό από διάφορες χώρες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία.

Οι αρχές προειδοποιούν για χειρότερες συνθήκες και περισσότερες πυρκαγιές μέσα στο καλοκαίρι λόγω νέων καυσώνων και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Snapshot powered by AI

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη να περιορίσουν τις δασικές πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι σπρώχνουν τις φλόγες προς την πόλη του Μπορντό, με έναν αξιωματούχο να δηλώνει ότι «απέχουμε πολύ από το να έχουμε θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο».

Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι στη Γαλλία και την Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται εδώ και ημέρες, καθώς οι άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Στην Ισπανία, όπου έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η αλλαγή των καιρικών συνθηκών βοήθησε τους πυροσβέστες που επιχειρούν έξω από τη Μαδρίτη.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ παραδέχθηκε ότι «έρχονται δύσκολες στιγμές». Παράλληλα, οι αρχές στη Βαλένθια επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός άνδρα σε πυρκαγιά.

Ça se passe chez nous, en France. C'est extraordinaire de voir à quel point notre patrie tombe en ruines. Par notre aveuglement, notre bêtise et notre lâcheté. Nous refusons d'abattre ce maudit système qui nous conduit tous à notre perte. pic.twitter.com/NX4tmMgoZi — Linformatrice (@Linformatrice1) July 25, 2026

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 70 ετών, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του από πυροσβέστες που επιχειρούσαν να σβήσουν φωτιά στη χαράδρα Salt de l'Aigua, στην περιοχή Μανίσε της Βαλένθια, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στη Γαλλία, ακόμη 55.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή εκκένωσης αργά το Σάββατο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εκκενωμένων σε περίπου 250.000 άτομα στις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ, στη νοτιοδυτική χώρα.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Νικολά Μπραζ δήλωσε στο AFP ότι η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει «τους δικούς της ανέμους – μαζί με στροβίλους», προσθέτοντας πως η συμπεριφορά της είναι «απρόβλεπτη και ανεξέλεγκτη».

«Αναμένεται να είναι άλλη μία δύσκολη νύχτα», ανέφερε.

Η Γαλλία έχει κινητοποιήσει τον στρατό για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ επιπλέον στρατιωτικές μονάδες έχουν σταλεί για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες, καθαρίζοντας βλάστηση και δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία «θα ανοικοδομήσει» τις πληγείσες περιοχές και πως η κυβέρνηση «θα βρίσκεται εκεί για όσο χρειαστεί».

Ο άνεμος μετέφερε καπνό προς την πόλη του Μπορντό το Σάββατο, ενώ κάτοικοι ανέφεραν έντονη μυρωδιά καμένου στην ατμόσφαιρα.

Ένας τουρίστας που εγκατέλειψε την περιοχή κοντά στο Μπορντό μαζί με την οικογένειά του, καθώς πλησίαζε η φωτιά, περιέγραψε την έκταση της καταστροφής ως «τρομακτική».

Ο Σπένσερ Ράνταλ δήλωσε στο BBC ότι η οικογένειά του εκκένωσε την περιοχή τα ξημερώματα του Σαββάτου και μετακινήθηκε σε σημείο περίπου 160 χιλιόμετρα ανατολικότερα, αλλά «ακόμη μπορούμε να μυρίσουμε τις πυρκαγιές από εδώ».

«Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν τις φλόγες. Είναι πραγματικά τρομακτικό», είπε.

Καταφύγια έχουν δημιουργηθεί σε ολόκληρη την περιοχή για να φιλοξενήσουν τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Ένα βρετανικό ζευγάρι που έκανε διακοπές στο Μπορντό δήλωσε ότι είδε τις φλόγες να εντείνονται το βράδυ της Παρασκευής, καθώς η φωτιά πλησίαζε.

«Γύρω στις επτά το απόγευμα μπορούσες να μυρίσεις καπνό. Νομίσαμε ότι κάποιος έκανε μπάρμπεκιου», είπε η Μέισι στο BBC Newsbeat από το ενοικιαζόμενο κατάλυμά τους.

Ο σύντροφός της, Κέιλεμπ, ανέφερε ότι η στάχτη έχει πλέον καλύψει την πισίνα του σπιτιού και έκανε τα πόδια τους μαύρα όταν περπατούσαν έξω.

A quarter of a million people have been evacuated so far as wildfires rage across Europe after record heatwaves, from as far north as #Norway down through #France, #Spain & #Italy. This isn't a drill. This is the new climate reality. Urgent mitigation & adaptation are required. pic.twitter.com/Rv3r3T0YYf — Peter Dynes (@PGDynes) July 25, 2026

Ο καπνός «χτυπά πραγματικά τους πνεύμονες αμέσως», πρόσθεσαν.

Στην κοντινή περιοχή Saint-Aubin-de-Médoc, κάτοικοι που απομακρύνονταν περιέγραψαν την κατάσταση ως «αγχωτική», ενώ ένας κάτοικος τη χαρακτήρισε «καταστροφή».

Το τελευταίο σκέλος του Γύρου της Γαλλίας, που ήταν προγραμματισμένο για την Κυριακή, μειώθηκε από 133 χιλιόμετρα σε 89 χιλιόμετρα, ώστε να απελευθερωθούν δυνάμεις ασφαλείας για τις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές.

Ο Μακρόν πρόκειται να πραγματοποιήσει έκτακτη σύσκεψη με υπουργούς, καθώς περίπου 30 πυρκαγιές μαίνονται σε ολόκληρη τη Γαλλία, μια κατάσταση που η κυβέρνηση χαρακτήρισε «εντελώς πρωτοφανή».

Ισπανία: Συνεχίζεται η μάχη έξω από τη Μαδρίτη

Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές συνεχίζονται κοντά στη Μαδρίτη.

«Σήμερα είμαστε περισσότερο απαισιόδοξοι από ό,τι χθες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

«Οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν καθόλου», πρόσθεσε.

Περιγράφοντας την κατάσταση ως «πολύπλοκη», ανέφερε ότι οι ριπές ανέμου αναμένεται να ωθήσουν τη φωτιά προς τα νότια.

«Η νύχτα δεν πρόκειται να είναι θετική ούτε ευνοϊκή για εμάς», προειδοποίησε.

Από την έναρξη των πυρκαγιών στην Ισπανία, σχεδόν 60.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα, ενώ περισσότεροι από 28.000 παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Αργά το Σάββατο, τουλάχιστον οκτώ δήμοι κοντά στο Τολέδο έλαβαν επίσης εντολή εκκένωσης, αν και δεν έγινε γνωστός ο ακριβής αριθμός των κατοίκων που επηρεάζονται.

Η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, χαρακτήρισε την κατάσταση «τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής».

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι 130.000 εκτάρια γης έχουν καεί στην Ισπανία από την αρχή του 2026, ξεπερνώντας τον μέσο ετήσιο όρο των 100.000 εκταρίων της τελευταίας δεκαετίας.

Στη Γαλλία, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ ανέφερε ότι 98.000 εκτάρια έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές από τις αρχές του 2026.

Στην Ιταλία, περισσότερες από 350 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 10 μεγάλες, ξέσπασαν στη Σικελία, προκαλώντας εκκενώσεις περιοχών.

🔥🇫🇷 URGENT l Les flammes sont à 20 kilomètres de Bordeaux. (Bordeaux Métropole / LCI) pic.twitter.com/vKvpOHSnx5 — - Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) July 25, 2026

Παράλληλα, μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης έχει ξεκινήσει στη Σκωτία, όπου πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Cairngorms μαίνεται εδώ και 10 ημέρες.

Η Ευρωπαία επίτροπος για τη διαχείριση κρίσεων Χάτζα Λαχμπίμπ προειδοποίησε ότι η καταστροφή από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη πιθανότατα θα ξεπεράσει προηγούμενα ρεκόρ.

«Πέρυσι κάηκαν ένα εκατομμύριο εκτάρια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αναμένουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη ένα ιστορικό, θλιβερό ρεκόρ, καθώς η περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα φέτος», δήλωσε.

Προειδοποίησε επίσης ότι αναμένονται περισσότερες πυρκαγιές όσο προχωρά το καλοκαίρι.

«Οι προγνώσεις δείχνουν, δυστυχώς, ένα ακόμη κύμα καύσωνα, επομένως μπορούμε να περιμένουμε νέες πυρκαγιές», πρόσθεσε.

Η Γαλλία ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας και θα λάβει βοήθεια με εναέρια μέσα πυρόσβεσης:

τρία αεροσκάφη Canadair από την Κροατία, δύο Air Tractor από την Πορτογαλία, ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία, καθώς και 40 μέλη ρουμανικής δασοπυροσβεστικής ομάδας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι συνολικά 11 αεροσκάφη και ελικόπτερα έχουν σταλεί στη Γαλλία και την Ισπανία από τον ευρωπαϊκό στόλο πυρόσβεσης.

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