Γαλλία: Νέες εντολές εκκένωσης κοντά στο Μπορντό - «Δύσκολη νύχτα» λέει η πυροσβεστική

Νέες εντολές εκκένωσης εξέδωσαν οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω «της αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς» που μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Η απόφαση αφορά πολλές συνοικίες των δήμων Μαρσπρίμ και Σεστά, που βρίσκονται περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπορντό, αναφέρει η ανακοίνωση της νομαρχίας.

Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. «Θα είναι άλλη μια δύσκολη νύχτα», είπε ο πυραγός Νικολά Μπραζ.

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