Μεγάλη ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία με αποστολή αεροσκαφών

Η επικεφαλής της Κομισιόν ανακοίνωσε την ανάπτυξη εναέριων μέσων μέσω του μηχανισμού rescEU και εξέφρασε την πλήρη της στήριξη στους πυροσβέστες και τους πληγέντες από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία

Γιάννης Νικηφοράκης

Μεγάλη ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία με αποστολή αεροσκαφών
ΚΟΣΜΟΣ
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Μήνυμα αλληλεγγύης προς τη Γαλλία και την Ισπανία έστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη κινητοποιεί άμεσα τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας rescEU για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών.

«Ήδη έχουν αποσταλεί πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα στη Γαλλία, ενώ, τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη κατευθύνονται στην Ισπανία», όπως τόνισε σε σημερινή (25/07) ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται στους πυροσβέστες που δίνουν γενναία μάχη με τις φλόγες, καθώς και σε όλους όσοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», καταλήγει το μήνυμα της επικεφαλής της Κομισιόν.

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