«Δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά»: Παρέδωσαν τα «όπλα» οι πυροσβέστες στη Μαδρίτη

Snapshot Πάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί ή βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού λόγω τεράστιων δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία και τη Γαλλία.

Η Ισπανία κήρυξε για πρώτη φορά εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω δασικών πυρκαγιών, με τη φωτιά κοντά στη Μαδρίτη να χαρακτηρίζεται η χειρότερη στην ιστορία της περιοχής.

Στη Γαλλία εκκενώθηκε πλήρως η χερσόνησος Cap Ferret, όπου έχουν καταστραφεί πάνω από 19.000 εκτάρια δάσους και περίπου 80 κατοικίες.

Η Ισπανία και η Γαλλία ζήτησαν ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Οι πυρκαγιές έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω κλιματικής αλλαγής, με τις καμένες εκτάσεις το 2026 να ξεπερνούν κατά πολύ τις αντίστοιχες περσινές και την Ευρώπη να θερμαίνεται με ρυθμό διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους ή έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε καθεστώς περιορισμού, καθώς τεράστιες δασικές πυρκαγιές σαρώνουν την Ισπανία και τη Γαλλία, προκαλώντας μία από τις σοβαρότερες κρίσεις των τελευταίων ετών στη νοτιοδυτική Ευρώπη.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε για πρώτη φορά στην ιστορία της εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω δασικών πυρκαγιών, ενώ στη Γαλλία οι αρχές προχώρησαν στην πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Cap Ferret, ενός από τους δημοφιλέστερους παραθαλάσσιους προορισμούς της χώρας.

Φωτιά-γίγαντας απειλεί τη Μαδρίτη

Στην Ισπανία, δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα έξω από τη Μαδρίτη ενώθηκαν σε ένα, ενώ ένα τρίτο πλησίαζε να συγχωνευθεί μαζί τους, δημιουργώντας ένα τεράστιο μέτωπο που παραμένει ανεξέλεγκτο.

Η περιφερειάρχης της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής», κάνοντας λόγο για μια «πρωτοφανή τέλεια καταιγίδα» που δημιουργήθηκε από τις ακραίες θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους.

Περισσότεροι από 63.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί ή παραμένουν σε καθεστώς περιορισμού στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και την επαρχία Άβιλα.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο περιφερειακός υπουργός Περιβάλλοντος της Μαδρίτης, Κάρλος Νοβίγιο, δήλωσε ότι η πυρκαγιά έχει φτάσει σε «κρίσιμο σημείο» και πλέον βρίσκεται «πέρα από τις δυνατότητες κατάσβεσης».

Μαζική εκκένωση στη Γαλλία

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, οι αρχές διέταξαν την εκκένωση της χερσονήσου Cap Ferret, στην ακτή του Ατλαντικού, καθώς η φωτιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απρόβλεπτη και εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα.

Περισσότεροι από 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή μέσα σε δύο ημέρες, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες που διέμεναν σε κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες.

Καθώς οι φλόγες απειλούσαν να αποκλείσουν τον μοναδικό οδικό άξονα διαφυγής, εκατοντάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν με σκάφη από τις προβλήτες της χερσονήσου.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στο χωριό Saumos, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό, έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 19.000 εκτάρια δάσους, ενώ περίπου 80 κατοικίες έχουν γίνει στάχτη.

Στην περιοχή επιχειρούν περίπου 800 πυροσβέστες και τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο.

Δεύτερο μεγάλο μέτωπο στη Γαλλία

Ταυτόχρονα, δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται κοντά στο δημοφιλές θέρετρο Biscarrosse, όπου έχουν καεί περισσότερα από 2.500 εκτάρια και έχουν απομακρυνθεί περίπου 31.000 κάτοικοι και επισκέπτες.

Στην περιοχή επιχειρούν περισσότεροι από 600 πυροσβέστες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι δημιουργούνται συνεχώς νέες εστίες μπροστά από το κύριο μέτωπο.

Ζήτησαν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τόσο η Ισπανία όσο και η Γαλλία ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας ενίσχυση.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι αναμένονται δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κροατία, δύο από την Πορτογαλία, καθώς και βαρέα ελικόπτερα από την Τσεχία και τη Σλοβακία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, αυτή τη στιγμή καίνε 32 ενεργές δασικές πυρκαγιές, ενώ από την αρχή του έτους έχουν αποτεφρωθεί περίπου 50.000 εκτάρια, σχεδόν τετραπλάσια έκταση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ρεκόρ καμένων εκτάσεων

Στην Ισπανία έχουν καταγραφεί ήδη 29 μεγάλες δασικές πυρκαγιές μέσα στο 2026, όταν ο μέσος όρος της τελευταίας δεκαετίας για το ίδιο διάστημα ήταν μόλις εννέα.

Οι καμένες εκτάσεις ανέρχονται πλέον σε περίπου 114.800 εκτάρια, έναντι περίπου 25.100 εκταρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Παράλληλα, τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) δείχνουν ότι η ένταση των πυρκαγιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταρρίψει κάθε προηγούμενο για την εποχή του έτους.

AP

Συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια

Οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνδρας συνελήφθη και ένας ακόμη ερευνάται για τη μεγάλη πυρκαγιά στον δήμο Burgohondo της επαρχίας Άβιλα.

Σύμφωνα με την Guardia Civil, οι δύο ύποπτοι φέρονται να αγνόησαν την απαγόρευση χρήσης βαρέων μηχανημάτων κατά τη διάρκεια του καύσωνα, προκαλώντας σπινθήρες που πιθανότατα οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, δημιουργώντας θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.

Η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση των μεγάλων πυρκαγιών, των παρατεταμένων καυσώνων και των σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

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