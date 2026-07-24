Γιατί η Ελλάδα έστειλε αεροσκάφη CL-415 στην Ισπανία και όχι στη Γαλλία για τις δασικές πυρκαγιές

Snapshot Η Ελλάδα απέστειλε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 στην Ισπανία κατόπιν αιτήματος που διαχειρίστηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (rescEU/UCPM).

Ο Μηχανισμός αξιολογεί τις ανάγκες των κρατών-μελών και κατανέμει τα διαθέσιμα μέσα εκεί όπου απαιτείται περισσότερο, χωρίς διμερείς αποφάσεις.

Η Ελλάδα είχε ήδη συνδράμει τη Γαλλία με επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις πριν την αποστολή των αεροσκαφών στην Ισπανία.

Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας περιλαμβάνει ανταλλαγή προσωπικού και μέσων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Πολιτικής Προστασίας.

Η αποστολή των ελληνικών CL-415 στην Ισπανία βασίστηκε σε ευρωπαϊκή επιχειρησιακή ανάγκη και όχι σε επιλογή υπέρ μιας χώρας έναντι άλλης. Snapshot powered by AI

Η απόφαση της Ελλάδας να στείλει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 στην Ισπανία, την ώρα που μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται και στη Γαλλία, προκάλεσε εύλογα ερωτήματα.

Η απάντηση, ωστόσο, βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (rescEU/UCPM), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κατανομή των διαθέσιμων δυνάμεων μεταξύ των κρατών-μελών, ανάλογα με τις ανάγκες που καταγράφονται σε κάθε χώρα.

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο αίτημα που υπέβαλε η Ισπανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι τα αεροσκάφη θα προσγειωθούν αρχικά στη Μαδρίτη, ενώ το πιθανότερο πεδίο επιχειρήσεων είναι η ευρύτερη περιοχή του Τολέδο. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς τις καιρικές συνθήκες κατά μήκος της διαδρομής, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τον χρόνο αναχώρησης και την ανάπτυξη των εναέριων μέσων.

Πώς αποφασίζεται πού θα σταλούν τα μέσα

Η αποστολή των ελληνικών πυροσβεστικών αεροσκαφών δεν αποτελεί διμερή απόφαση μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας. Τον συντονισμό αναλαμβάνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος συγκεντρώνει τα αιτήματα των χωρών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, αξιολογεί τις επιχειρησιακές ανάγκες και κατανέμει τα διαθέσιμα μέσα των κρατών-μελών εκεί όπου απαιτούνται περισσότερο.

Με άλλα λόγια, η Ελλάδα δεν επέλεξε να ενισχύσει την Ισπανία αντί της Γαλλίας. Ανταποκρίθηκε στο αίτημα που ενεργοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη χαρτογράφηση των αναγκών και την κατανομή των διαθέσιμων δυνάμεων.

Η Ελλάδα είχε ήδη συνδράμει τη Γαλλία

Η ελληνική συμβολή στη Γαλλία είχε ήδη προηγηθεί, αλλά με επίγειες δυνάμεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, 21 πυροσβέστες της 2ης και της 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) βρέθηκαν στη νότια Γαλλία από την 1η έως τις 15 Ιουλίου, προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές αρχές κατά την αντιπυρική περίοδο.

Μάλιστα, η ελληνική ομάδα συμμετείχε από την πρώτη κιόλας ημέρα σε πραγματικές επιχειρήσεις κατάσβεσης. Αρχικά επιχείρησε στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Villeneuve-lès-Maguelone του νομού Hérault, στο πλευρό περίπου 150 Γάλλων πυροσβεστών, συμβάλλοντας στην προστασία αγροτικών εγκαταστάσεων και στην απομάκρυνση ζώων.

Την επόμενη ημέρα κινητοποιήθηκε εκ νέου για δασική πυρκαγιά κοντά στην πόλη Béziers, όπου, σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η συντονισμένη επέμβαση Ελλήνων και Γάλλων πυροσβεστών οδήγησε στη γρήγορη οριοθέτηση της φωτιάς.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, οι Έλληνες πυροσβέστες επέστρεψαν στις υπηρεσίες τους, έχοντας αποκτήσει πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία από τις πυρκαγιές στη νότια Γαλλία.

Η αμοιβαία συνδρομή στην πράξη

Η συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας δεν είναι μονομερής. Στο πλαίσιο του ίδιου ευρωπαϊκού προγράμματος, από τις 31 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου αναμένεται να προεγκατασταθεί στη χώρα μας μονάδα Γάλλων πυροσβεστών από την ειδική δασοπυροσβεστική δύναμη της 4ης UISSC, με βάση επιχειρήσεων τη Νέα Μάκρη.

Η ανταλλαγή προσωπικού και μέσων αποτελεί βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος έχει στόχο να διασφαλίζει ότι οι διαθέσιμες δυνάμεις θα βρίσκονται εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες.

Έτσι εξηγείται και η αποστολή των δύο ελληνικών CL-415 στην Ισπανία. Δεν πρόκειται για επιλογή υπέρ μιας χώρας έναντι μιας άλλης, αλλά για απόφαση που λαμβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάσει της επιχειρησιακής εικόνας και των αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του μηχανισμού rescEU.

Τι είναι τα αεροσκάφη CL-415

Τα CL-415 είναι αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη της οικογένειας Canadair, καθώς ο τύπος σχεδιάστηκε αρχικά από την καναδική εταιρεία και αποτελούν ένα από τα αποτελεσματικότερα εναέρια μέσα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Πρόκειται για αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη, ειδικά σχεδιασμένα για αποστολές αεροπυρόσβεσης, τα οποία χρησιμοποιούνται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα ανεφοδιασμού με νερό απευθείας από τη θάλασσα, λίμνες ή άλλες μεγάλες υδάτινες επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται επιστροφή σε αεροδρόμιο. Πετώντας σε χαμηλό ύψος πάνω από το νερό, μπορούν να γεμίσουν τις δεξαμενές τους μέσα σε περίπου 12 δευτερόλεπτα, μεταφέροντας περισσότερα από 6.000 λίτρα νερού σε κάθε αποστολή.

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στα CL-415 να πραγματοποιούν συνεχείς κύκλους υδροληψίας και ρίψεων, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην ταχεία αντιμετώπιση μεγάλων δασικών πυρκαγιών και στην προστασία κατοικημένων περιοχών, κρίσιμων υποδομών και φυσικών οικοσυστημάτων.

Τα CL-415 αποτελούν τη νεότερη εξέλιξη των CL-215, διαθέτοντας ισχυρότερους στροβιλοελικοφόρους κινητήρες, αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά συστήματα και καλύτερες επιδόσεις, στοιχεία που ενισχύουν την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα σε δύσκολες συνθήκες.

Στην Ελλάδα, τα αεροσκάφη επιχειρούν από την Πολεμική Αεροπορία, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού δασοπυρόσβεσης. Κάθε αντιπυρική περίοδο αποτελούν βασικό πυλώνα των εναέριων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η γρήγορη επέμβαση μπορεί να αποτρέψει την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Παράλληλα, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UCPM), τα ελληνικά CL-415 μπορούν να αναπτυχθούν και σε άλλα κράτη-μέλη όταν υποβληθεί σχετικό αίτημα και εγκριθεί η αποστολή τους από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό συντονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα απέστειλε δύο CL-415 στην Ισπανία, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα.

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