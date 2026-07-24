Κόλαση φωτιάς στη Γαλλία: Εκκενώνονται τα «γαλλικά Χάμπτονς» - Άνθρωποι απομακρύνονται με βάρκες

Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν περιοχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας εν μέσω καταστροφικών πυρκαγιών που οδήγησαν τις αρχές να διατάξουν την εκκένωση ολοκληρηςτης χερσονήσου Καπ Φερέ κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού.

Νατάσα Παυλοπούλου

Κόλαση φωτιάς στη Γαλλία: Εκκενώνονται τα «γαλλικά Χάμπτονς» - Άνθρωποι απομακρύνονται με βάρκες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Εκκενώνεται η χσόνησος Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που έχει κάψει 87.000 στρέμματα δάσους.
  • Περισσότεροι από 400 κάτοικοι διασώθηκαν με βάρκες στην Αρκασόν και λεωφορεία έχουν παραταχθεί για την απομάκρυνση των υπόλοιπων.
  • Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε βοήθεια από την ΕΕ και αναμένεται υποστήριξη από αεροσκάφη της Κροατίας, Πορτογαλίας, Τσεχίας και Σλοβακίας.
  • Στην Ισπανία κηρύχθηκε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης λόγω πυρκαγιών κοντά στη Μαδρίτη, με δύο πυροσβέστες να έχουν χάσει τη ζωή τους.
  • Η νομάρχης της Ζιρόντ διέταξε την τελική φάση εκκένωσης της Καπ Φερέ, με κατεύθυνση προς το Μπορντό και παράλληλη χρήση βαρκών για απομάκρυνση κατοίκων.
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Οι αρχές στη Γαλλία διέταξαν την άμεση εκκένωση ολόκληρης της χερσονήσου Καπ Φερέ (Lège-Cap Ferret) στη νοτιοδυτική Γαλλία που έχει παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία 24ωρα, με εκατοντάδες τουρίστες και ντόπιους να εγκαταλείπουν εσπευσμένα την περιοχή με βάρκες.

Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά σε μια από τις πολύτιμες οινοπαραγωγικές περιοχές της Γαλλίας έχει μέχρι στιγμής καταστρέψει μια περιοχή περίπου ενάμιση μεγέθους από το Μανχάταν και είναι μόνο μία από τις πολλές πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα εν μέσω της καλοκαιρινής περιόδου διακοπών.

Nτόπιοι και τουρίστες απομακρύνθηκαν από την περιοχή του κόλπου Aρκασόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από μια τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε περισσότερα από 8.400 στρέμματα δάσους. Ωθούμενη από τον άνεμο, με τις φλόγες να φτάνουν τα 10 μέτρα σε ύψος, η φωτιά εξακολουθεί να εξαπλώνεται προς τη χερσόνησο Καπ Φερέ. Την Τρίτη, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους μαχόμενοι μια άλλη κοντινή πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.

Οι γαλλικές αρχές δήλωσαν ότι περισσότεροι από 700 πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά γύρω από τον κόλπο Αρκασόν, δυτικά του Μπορντό, καθώς ζήτησαν από τις οικογένειες που βρίσκονται σε παραθαλάσσια κάμπινγκ να φύγουν τη νύχτα για να μην εγκλωβιστούν στις φλόγες.

Η Γαλλία έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ζητήσει βοήθεια, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προειδοποιώντας ότι η κρίση παραμένει «πολύ έντονη».Ο Μακρόν δήλωσε ότι ζήτησε βοήθεια από την ΕΕ, προσθέτοντας ότι η χώρα σύντομα θα υποστηριχθεί από αεροσκάφη από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία.

Η νομάρχης της περιοχής, Σόφι Μπρόκας, διέταξε την «τελική φάση» της εκκένωσης νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Οι άνθρωποι καλούνται να φύγουν μέσω του κεντρικού δρόμου από την περιοχή προς το Μπορντό, ενώ βάρκες διατίθενται για άλλους μεταξύ 07:00 και 10:00 τοπική ώρα από τέσσερις προβλήτες.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης καθώς οι πυρκαγιές έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο σε αρκετές περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα Μαδρίτη. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό, ενώ αξιωματούχοι δήλωσαν το πρωί της Παρασκευής ότι δεν έχουν αναφερθεί νέοι τραυματισμοί.

Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές κοντά στη Μαδρίτη. Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης καθώς πυρκαγιές ξέσπασαν στη Βίλα ντελ Πράδο και στο Σαν Μαρτίν ντε Βαλντεϊγλέσιας στην περιοχή της Μαδρίτης και στο Μπουργκοχόντο στην Άβιλα.

Η συνολική έκταση γης που έχει καεί μέχρι στιγμής φέτος στις χώρες της ΕΕ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

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