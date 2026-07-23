Σε πύρινο κλοιό Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία: Τρεις νεκροί πυροσβέστες, χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη

Φονικές πυρκαγιές μαίνονται σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, καθώς η «γηραιά ήπειρος» προετοιμάζεται για νέο κύμα καύσωνα. 

Νατάσα Παυλοπούλου

Σε πύρινο κλοιό Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία: Τρεις νεκροί πυροσβέστες, χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη
ΚΟΣΜΟΣ
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Χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους σήμερα (23/7), καθώς δασικές πυρκαγιές μαίνονται σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης, με φοντο ένα νέο κύμα καύσωνα σε πολλές περιοχές της γηραιάς ηπείρου. Μέχρι στιγμής, το 2026, οι πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερη έκταση στην Ευρώπη από τον ετήσιο μέσο όρο των τελευταίων δύο δεκαετιών.Η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες και οι δασικές πυρκαγιές, πιο συχνά και πιο σοβαρά.

Η Γαλλία εκκενώνει τουριστικό θέρετρο

Περίπου 12.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς η χώρα μάχεται με τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό, ανέφεραν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Η κυβέρνηση της περιοχής Ζιρόντ δήλωσε ότι περισσότερα από 20.000 στρέμματα γης έχουν καταστραφεί. Η χρήση κινητήρων εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικών κινητήρων έχει απαγορευτεί σε περιοχές με δασώδη βλάστηση και αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει.

Οι αρχές εκκένωσαν 7.000 άτομα «προληπτικά» την Πέμπτη βόρεια του Καπ Φερέ, κοντά στο τουριστικό κέντρο του κόλπου Aρκασόν. Η Γαλλία απέτισε φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δημοσίευσε φωτογραφίες από μια εκδήλωση που έλαβε χώρα την Τετάρτη - την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση του θανάτου τους. Έκανε λόγο για μία στιγμή γεμάτη με «απέραντη συγκίνηση» καθώς εξέφρασε «άπειρη ευγνωμοσύνη» και «ακλόνητη υποστήριξη» στις οικογένειές τους.

Η περιοχή της Ζιρόντ παραμένει σε κόκκινο συναγερμό, με ορισμένες περιοχές αναψυχής σε εκτεθειμένες δασικές περιοχές να κλείνουν το απόγευμα και το βράδυ της Πέμπτης. Η περιοχή είναι ένα από τα πολλά γαλλικά διαμερίσματα που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά τη διάρκεια μιας σειράς ασυνήθιστων και παρατεταμένων καυσώνων που σάρωσαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι.

Ο Σάντσεθ προειδοποιεί για την κλιματική αλλαγή

Οι ισπανικές αρχές διέταξαν την εκκένωση αρκετών περιοχών γύρω από το Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, την Τετάρτη. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφθηκε μια πυρόπληκτη περιοχή στη Γκουανταλαχάρα, βορειοανατολικά της Μαδρίτης, όπου εκκενώθηκαν περισσότερα από 30 χωριά. «Χρόνο με το χρόνο βλέπουμε ξεκάθαρα πώς η κλιματική αλλαγή σκοτώνει και καταστρέφει τον πλούτο στις κοινότητές μας», είπε. «Δεν πρόκειται για πολιτική. Είναι επιστήμη, πρόκειται για γεγονότα

Η Μαδρίτη έχει επίσης πληγεί από πυρκαγιές, αλλά κατά τη διάρκεια της νύχτας οι περισσότεροι κάτοικοι που εκκενώθηκαν ενημερώθηκαν ότι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους - με εξαίρεση μια περιοχή στη Βίγια ντελ Πράδο. Μια πυρκαγιά σε κοντινή απόσταση εξακολουθεί να καίει και σχεδόν 90 άτομα προσωπικό και ένα ελικόπτερο έχουν αναπτυχθεί για να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν «άμεση επίθεση» στην πυρκαγιά και μοιράστηκαν ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει εργαζόμενους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να πλησιάζουν τις φλόγες με μάνικες. Οι τοπικές αρχές συνέχισαν να προειδοποιούν για «ακραίο κίνδυνο πυρκαγιών» το πρωί της Πέμπτης. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET ανέφερε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 36 βαθμούς Κελσίου το απόγευμα της Πέμπτης.

Ιταλοί αξιωματούχοι κατηγορούν «κακόβουλους» εμπρηστές

Στη Σικελία, περίπου 6.000 πυροσβέστες, δασοφύλακες και αξιωματούχοι πολιτικής προστασίας έχουν αναπτυχθεί μετά από πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και μέρες στο νησί.Ο περιφερειακός πρόεδρος Ρενάτο Σκιφάνι δήλωσε ότι περίπου 50 πυρκαγιές εξακολουθούν να καίνε παρά την ανάπτυξη αεροσκαφών.

Και στην ηπειρωτική Ιταλία , στην Καλαβρία, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 160 πυρκαγιές. Τοπικοί αξιωματούχοι στην Καλαβρία κατηγόρησαν «κακόβουλα άτομα» για εμπρησμό, δείχνοντας κουρέλια περιχυμένα με εύφλεκτο υγρό που ήταν δεμένα στις ουρές αδέσποτων γατών για να εξαπλώσουν φωτιές.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές απέτισαν φόρο τιμής σε έναν πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του κατά την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στο Σαν Κατάλντο. Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόσι απέδωσε τιμές στον εκλιπόντα πυροσβέστη Αλεσάντρο Μάρτσι, ο οποίος, όπως είπε, πέθανε «υπηρετώντας την κοινότητα». «Δεν θα ξεχαστεί», είπε σε μια ανάρτηση στο X.

Είπε ότι οι πυρκαγιές οφείλονταν σε ανθρώπινα αίτια - προσθέτοντας ότι η πυρόσβεση έχει γίνει ένα κοινωνικό πρόβλημα και πρόβλημα δημόσιας τάξης. Εν τω μεταξύ, στη Γαλλία, το πρακτορείο ειδήσεων AFP ανέφερε ότι 10.000 τουρίστες ήταν μεταξύ αυτών που εκκενώθηκαν.

Δεκάδες χώρες σε όλη την Ευρώπη έχουν καταγράψει θερμοκρασίες ρεκόρ τους τελευταίους μήνες. Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο από την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus διαπίστωσε ότι τουλάχιστον το 95% της Ευρώπης είδε ετήσιες θερμοκρασίες «πάνω από τον μέσο όρο» το 2025 και προσδιόρισε την Ευρώπη ως την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα. Οι καμένες από πυρκαγιές περιοχές και οι εκπομπές ρύπων έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ πέρυσι, αναφέρει η έκθεση.

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