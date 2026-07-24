Πυρκαγιές στη Γαλλία: Ενεργοποιείται ο μηχανισμός της ΕΕ – Θα συνδράμουν Canadair και ελικόπτερα

Snapshot Η Γαλλία ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, κυρίως στη Ζιρόντ.

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης θα συμμετάσχουν δύο κροατικά Canadair, δύο πορτογαλικά Air Tractor και δύο βαρέα ελικόπτερα Black Hawk από Τσεχία και Σλοβακία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τη στήριξή του στους πυροσβέστες και τις δυνάμεις διάσωσης που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Ο Γάλλος πρόεδρος ευχαρίστησε τους ευρωπαίους εταίρους για την άμεση αλληλεγγύη και κάλεσε τους πολίτες σε μέγιστη προσοχή.

Τονίστηκε η σημασία κάθε πράξης για την προστασία ζωής, κατοικιών, δασών και του φυσικού τοπίου. Snapshot powered by AI

Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε η Γαλλία, καθώς η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, κυρίως στη Ζιρόντ.

Όπως ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στο Χ, η χώρα αναμένει άμεσα ευρωπαϊκές εναέριες ενισχύσεις. Στις επιχειρήσεις πρόκειται να συνδράμουν δύο κροατικά αεροσκάφη Canadair, δύο πορτογαλικά Air Tractor, καθώς και δύο βαρέα ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξή του στους πυροσβέστες και τις δυνάμεις διάσωσης που επιχειρούν αδιάκοπα στα μέτωπα, σημειώνοντας ότι το θάρρος τους «επιβάλλει τον σεβασμό».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους ευρωπαίους εταίρους της Γαλλίας για την άμεση και έμπρακτη αλληλεγγύη τους, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή.

«Κάθε πράξη μετρά για την προστασία της ζωής μας, των σπιτιών μας, των δασών και του φυσικού μας τοπίου», υπογράμμισε.