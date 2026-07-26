Γαλλία: Με επιβραδυντικό αφρό από Airbus προσπαθούν να σβήσουν τη μεγάλη φωτιά στο Μπορντό

Πλάνα που μετέδωσε το γαλλικό δίκτυο CNEWS δείχνουν το τεράστιο αεροσκάφος να απελευθερώνει μεγάλη ποσότητα επιβραδυντικού υλικού, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή χρωματιστή γραμμή πάνω από τη βλάστηση

Δημήτρης Δρίζος

Γαλλία: Με επιβραδυντικό αφρό από Airbus προσπαθούν να σβήσουν τη μεγάλη φωτιά στο Μπορντό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το στρατιωτικό αεροσκάφος Airbus A400M πραγματοποίησε την πρώτη του επιχειρησιακή ρίψη επιβραδυντικού αφρού στη Γαλλία για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
  • Το ειδικό υλικό δημιουργεί προστατευτική ζώνη μπροστά από τη φωτιά, επιβραδύνοντας την εξάπλωση και διευκολύνοντας τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.
  • Το A400M μπορεί να μεταφέρει και να ρίχνει έως 20 τόνους επιβραδυντικού υγρού, ενισχύοντας τον υπάρχοντα στόλο πυρόσβεσης της Γαλλίας.
  • Η χρήση του A400M εξαρτάται από παράγοντες όπως το έδαφος, οι καιρικές συνθήκες και η ασφάλεια της πτήσης, και κάθε αποστολή σχεδιάζεται ξεχωριστά.
  • Οι αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες εκκένωσης και να μην πλησιάζουν τις περιοχές των πυρκαγιών για λόγους ασφαλείας.
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Το A400M, το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος της Airbus που έχει εξοπλιστεί για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, πραγματοποίησε το Σάββατο την πρώτη του επιχειρησιακή ρίψη στην περιοχή Λακανό (Lacanau) στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Πλάνα που μετέδωσε το γαλλικό δίκτυο CNEWS δείχνουν το τεράστιο αεροσκάφος να απελευθερώνει μεγάλη ποσότητα επιβραδυντικού υλικού, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή χρωματιστή γραμμή πάνω από τη βλάστηση.

Το ειδικό αυτό υλικό δεν χρησιμοποιείται για να σβήσει άμεσα ολόκληρο το μέτωπο της φωτιάς. Αντίθετα, εφαρμόζεται μπροστά από την πυρκαγιά, ώστε να επιβραδύνει την καύση της βλάστησης και να δημιουργήσει μια προστατευτική ζώνη που βοηθά τις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών.

Η χρήση του γίνεται με αυστηρό επιχειρησιακό σχεδιασμό και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Πειραματικό σύστημα με δυνατότητα 20 τόνων

Η ανάπτυξη του συστήματος προέκυψε μετά τη συμφωνία που υπεγράφη στις 17 Ιουλίου μεταξύ των υπουργείων Εσωτερικών και Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας και της Airbus.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, το A400M εξοπλίστηκε σε πειραματικό στάδιο με ειδικό κιτ που του επιτρέπει να μεταφέρει και να ρίχνει έως και 20 τόνους επιβραδυντικού υγρού, ποσότητα αντίστοιχη με περίπου δύο ρίψεις αεροσκαφών Dash.

Οι πρώτες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στη Νιμ (Nîmes) τον Απρίλιο του 2025. Ακολούθησαν τεχνικές εργασίες προετοιμασίας, δοκιμαστικές πτήσεις και εκπαίδευση των στρατιωτικών πληρωμάτων, ώστε το πρωτότυπο σύστημα να μετατραπεί γρήγορα σε επιχειρησιακή δυνατότητα.

Το A400M έρχεται να ενισχύσει τον γαλλικό εναέριο στόλο πυρόσβεσης, ο οποίος περιλαμβάνει ήδη αεροσκάφη Canadair, Dash, Air Tractor και ελικόπτερα πυρόσβεσης.

Ενίσχυση της μάχης σε Γιρόνδη και Λαντ

Η πρώτη επιχειρησιακή χρήση του A400M πραγματοποιείται την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα στις περιοχές Γιρόνδη (Gironde) και Λαντ (Landes).

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του αεροσκάφους είναι η τεράστια χωρητικότητά του, καθώς μπορεί να δημιουργεί μεγάλες γραμμές επιβραδυντικού για την προστασία κρίσιμων υποδομών ή ευαίσθητων περιοχών.

Ωστόσο, η επιχειρησιακή του χρήση δεν είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση. Η ανάπτυξή του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

η μορφολογία του εδάφους, οι καιρικές συνθήκες, η ένταση του καπνού, η ορατότητα, η παρουσία επίγειων δυνάμεων, η ασφάλεια της διαδρομής πτήσης.

Για τον λόγο αυτό, το A400M δεν αποτελεί ένα αεροσκάφος που μπορεί να επιχειρεί παντού και οποτεδήποτε. Κάθε αποστολή σχεδιάζεται ξεχωριστά και πρέπει να εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο επιχειρησιακό στόχο που καθορίζεται από το κέντρο συντονισμού των επιχειρήσεων διάσωσης.

Μήνυμα προς τους κατοίκους: «Μην πλησιάζετε τα μέτωπα»

Για τους κατοίκους της μητροπολιτικής περιοχής του Μπορντό και των παράκτιων περιοχών, η πρώτη ρίψη του A400M αποτελεί ένδειξη της τεράστιας κινητοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Οι αρχές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει δυναμική. Οι εντολές εκκένωσης, οι περιορισμοί κυκλοφορίας και οι οδηγίες πρόληψης των τοπικών αρχών πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην πλησιάζουν τις περιοχές των πυρκαγιών, καθώς μπορεί να θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο και να δυσκολέψουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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