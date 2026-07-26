Εφιάλτης δίχως τέλος σε Ισπανία και Γαλλιά: Πάνω από 250.000 εκκενώσεις - Καίνε τα πάντα οι φλόγες

Snapshot Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν λόγω ανεξέλεγκτων δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία (70.000) και τη Γαλλία (197.000), με την Ισπανία να κηρύσσει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι παρατεταμένοι καύσωνες δυσχεραίνουν την κατάσβεση, ενώ στη Γαλλία έχει κινητοποιηθεί στρατιωτικό προσωπικό και εναέρια μέσα, συμπεριλαμβανομένου αεροσκάφους Airbus A400M.

Οι πυρκαγιές πλησιάζουν την πόλη του Μπορντό, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις και πανικό, με κάποιους κατοίκους να διαφεύγουν ακόμη και με βάρκες.

Στην Ισπανία αναφέρθηκε ένας νεκρός από πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια, ενώ παρατηρείται σημαντική υποβάθμιση της ατμοσφαιρικής ποιότητας λόγω καπνού.

Η κλιματική αλλαγή εντείνει την ένταση και τη συχνότητα των πυρκαγιών στην Ευρώπη, με καμένες εκτάσεις ρεκόρ και ευρωπαϊκή βοήθεια να παρέχεται στη Γαλλία και την Ισπανία μέσω πυροσβεστικών μέσων και προσωπικού. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Ισπανία και τη Γαλλία, καθώς οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται ανεξέλεγκτες, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην Ισπανία εκκενώθηκαν περίπου 70.000 κάτοικοι από περιοχές της κεντρικής χώρας, ενώ στη Γαλλία οι εκκενώσεις έφτασαν τους 197.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Μπορντό, στην περίφημη αμπελουργική ζώνη της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας χαρακτήρισε τις μαζικές εκκενώσεις ως «πιθανότατα τη μεγαλύτερη ειρηνική εκκένωση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα».

🔥🇫🇷 URGENT l Les flammes sont à 20 kilomètres de Bordeaux. (Bordeaux Métropole / LCI) pic.twitter.com/vKvpOHSnx5 — - Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) July 25, 2026

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση

Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες τροφοδοτούνται από τα παρατεταμένα κύματα καύσωνα και τις ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες. Στην Ισπανία, οι ισχυροί άνεμοι επιδείνωσαν δραματικά την κατάσταση, ενώ δύο από τα τρία μεγάλα μέτωπα ενώθηκαν την Παρασκευή, δημιουργώντας ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο.

Στη Γαλλία, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ ανακοίνωσε ότι στη μάχη των πυρκαγιών στην περιοχή της Ζιρόντ συμμετέχει πλέον και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Airbus A400M Atlas, το οποίο προστέθηκε στα ήδη 18 εναέρια μέσα που επιχειρούν στην περιοχή.

Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση κινητοποίησε 1.500 στρατιώτες, ενώ απέστειλε 1,5 εκατομμύριο προστατευτικές μάσκες για την προστασία των πολιτών από τους πυκνούς καπνούς.

Οι φλόγες πλησιάζουν το Μπορντό

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες και χρησιμοποιούν επιβραδυντικά υλικά, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να ωθήσουν τις πυρκαγιές ακόμη πιο κοντά στο Μπορντό. Τα μέτωπα βρίσκονται περίπου 32 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης.

Οι γαλλικές αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης ακόμη και στα δυτικά προάστια του Μπορντό, με αστυνομικούς να χτυπούν πόρτα-πόρτα προκειμένου να απομακρύνουν τους κατοίκους. Πολλοί εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους κάτω από έναν ουρανό που είχε σκοτεινιάσει από τον καπνό.

Η περιφερειάρχης της Ζιρόντ, Σοφί Μπροκά, δήλωσε ότι οι ισχυροί άνεμοι ωθούν τη φωτιά προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό και ότι το μέτωπο έχει αποκτήσει «πρωτοφανείς διαστάσεις».

Κάτοικοι διέφυγαν ακόμη και με βάρκες

Οι αρχές παραδέχονται ότι η ταχύτητα εξάπλωσης των πυρκαγιών αιφνιδίασε τόσο τους κατοίκους όσο και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε ορισμένες παραθαλάσσιες περιοχές της Γαλλίας, άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ακόμη και με βάρκες, καθώς οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις ακτές.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, δήλωσε ότι η πυρκαγιά στη Ζιρόντ είναι τόσο ισχυρή ώστε έχει αρχίσει να δημιουργεί δικά της τοπικά ρεύματα αέρα, φαινόμενο που παρατηρείται μόνο σε εξαιρετικά μεγάλες πυρκαγιές.

«Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδο που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να υπακούουν άμεσα στις εντολές εκκένωσης.

Προειδοποιήσεις για τον καπνό και ένας νεκρός στην Ισπανία

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία, κάλεσε τους κατοίκους της Μαδρίτης να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης ατμόσφαιρας.

«Αποφύγετε τη σωματική άσκηση και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους. Αν χρειαστεί να βγείτε έξω και υπάρχει καπνός ή στάχτη, χρησιμοποιήστε μάσκα», ανέφερε.

Το βράδυ του Σαββάτου, το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά στην περιοχή Μανίσες, κοντά στη Βαλένθια. Το θύμα εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του σε χαράδρα. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι πρόκειται για διαφορετικό περιστατικό από τις μεγάλες πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης, όπου μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί θύματα.

Η κλιματική αλλαγή ενισχύει τα ακραία φαινόμενα

Τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που έπληξαν την Ευρώπη έχουν μετατρέψει τεράστιες δασικές εκτάσεις σε εύφλεκτη ύλη.

Στην Ισπανία έχουν ήδη καεί 130.000 εκτάρια δάσους από την αρχή του έτους, έκταση περίπου κατά 33% μεγαλύτερη από τον ετήσιο μέσο όρο, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Στη Γαλλία οι πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περισσότερα από 98.000 εκτάρια, αριθμός που, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τόσο τη συχνότητα όσο και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, ξηραίνοντας τα εδάφη και τα δάση, ευνοώντας την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών και προκαλώντας χιλιάδες επιπλέον θανάτους. Η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο προσφέρει ένα περιορισμένο «παράθυρο ευκαιρίας» για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ωστόσο προειδοποίησε πως η εξέλιξη των ανέμων θα καθορίσει την πορεία των επόμενων κρίσιμων ωρών.

Ευρωπαϊκή βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Στη μάχη με τις πυρκαγιές συνδράμουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κροατία, η Τσεχία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία, αποστέλλοντας πυροσβεστικά αεροσκάφη και προσωπικό.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι η ευρωπαϊκή στήριξη θα ενισχυθεί περαιτέρω.

«Η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό της Γαλλίας και της Ισπανίας απέναντι στις καταστροφικές πυρκαγιές. Πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα του ευρωπαϊκού στόλου επιχειρούν ήδη στη Γαλλία, ενώ τέσσερα ακόμη αεροσκάφη κατευθύνονται σήμερα στην Ισπανία», ανέφερε.

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